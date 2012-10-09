مشکلات تکراری در پسین پاییزی مطبوعات هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، تیترها هم بوی افسردگی و مشکلات پنهان در رسانه ها را می دهد، دیگر مانند گذشته اهالی رسانه اشتیاقی برای خلق و انتشار گزارشات مهیج و پر مخاطب ندارند، خاک خوردن روزنامه ها بر روی پیشخوان دکه های نشریاتی گواه بر بی انگیزگی مردم برای خواندن خبرهای تکراری و بی فایده نشریات شده است.

آنچنان تولید خبر و اختصاصی بودن یک گزارش در استان به فراموشی سپرده شده است که اگر زمان اندکی را برای خواندن یک نشریه یا یک خبرگزاری بگذارید می توانید مدعی شوید که تمامی روزنامه های استان را خوانده اید، شاید به جرات می توان گفت پیکهای تبلیغاتی و نیازمندیهای ضمیمه روزنامه ها طرفداران و مخاطبان بیشتری نسبت به روزنامه ها که حداقل دو سوم صفحات آنها را رپورتاژها و اگهی های تبلیغاتی از مدیران و دستگاه های دولتی و نیمه دولتی پر کرده است دارد.

رسانه ها آینه و رابط مردم و مسئولان و بالعکس هستند، واقعیت فراموش شده ای که امروزه تنها نشریات ما آینه عملکرد ریز و درشت مسئولان شده اند و مردم نمی توانند حتی در ستون صدای مردم هم مشکلات خود را بیابند. متاسفانه روزنامه ها به جای پرداختن به مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و ... مردم، اقتصادی محور شده اند و سعی دارند با انتشار رپورتاژهای رنگارنگ از مدیران و مسئولان حداقل بتوانند پول چاپ شماره بعدی را درآورند.

اعضای جدید شورای مرکزی خانه مطبوعات هرمزگان هم در چند ماه اخیر سعی کرده اند تا با بررسی مشکلات اهالی مطبوعات برخی از موانع و مشکلات را رفع و هموار کنند، اما مروری بر گذشته و فعالیتهای مشابه خانه مطبوعات قبلی حکایت از درد کهنه ای دارد که این نشستها و جلسات خاطره خوبی را برای اهالی رسانه به جا نگذاشته است.

عصر روز دوشنبه اولین جلسه "پسین مطبوعات" در رستوران سنتی یکی از هتلهای بندرعباس با حضور سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات، مدیرعامل خانه مطبوعات، جانشین مدیر مسئول روزنامه صبح ساحل، نماینده خبرگزاری مهر و برخی از خبرنگاران نشریات محلی و سراسری و خبرگزاریها برگزار شد.

چاپخانه و کاغذ توان نشریات محلی را گرفته است

علیرضا خورشید زاده رئیس هیئت مدیره سابق خانه مطبوعات و جانشین مدیرمسئول روزنامه صبح ساحل با بیان اینکه نشریات هرمزگان دیگر مانند گذشته نیستند، بیان داشت: مشکلات اقتصادی و صنفی بر رسالت اصلی خبرنگاران چیره شده است و بسیاری از نشریات حتی برای چاپ همان شماره به دلیل گرانی کاغذ و سایر ملزومات توان مالی ندارند.

وی با اظهار اینکه در گذشته به جرات می توان گفت مطبوعات هرمزگان در جایگاه خوبی نسبت به سایر استانها قرار داشتند، افزود: امروزه اگر از من بپرسند وضعیت نشریات استان را در کشور بیان کند بعد از گفتن 10 و 15 استان آنگاه نام هرمزگان را با تردید و لرزان بیان می کنم.

خورشیدزاده که از بدقولی مسئولان نسبت به حل مشکلات صنفی رسانه های استان گلایه داشت، اظهارداشت: جلسات متعددی با مسئولان ارشد و مدیران استان برگزار شده است اما حاصلی برای مطبوعات نداشته است و هنوز همان مشکلات از زبان خبرنگاران و مدیران مسئولان نشریات بیان می شود.

وی چاپخانه را از اصلی ترین مشکلات نشریات محلی عنوان کرد و گفت: طولانی شدن پروسه احداث چاپخانه و انتخاب پیمانکاری که توان کار را ندارد بر مشکلات این حوزه افزوده است، معلوم نیست طلسم احداث چاپخانه مطبوعات در استان کی شکسته خواهد شد.

جانشین مدیرمسئول روزنامه صبح ساحل با انتقاد از نگاه ابزاری مسئولان ارشد و مدیران به خبرنگاران تاکید کرد: زمانی که رسانه ای نسبت به عملکردی انتقاد می کند باعث مشاهده بی مهری ها از سوی مدیران می شود آنها رسانه را در جهت انتشار فعالیتها و عملکرد خود می خواهند که این امر رسانه ها را از پویایی و بیان مشکلات مردم دور کرده است.

وی افزود: هنوز استان هرمزگان یک نشریه ملی ندارد، متاسفانه ضعف مدیریتی در حوزه فرهنگ و برخی نگاه های تخریبی مانع از پیشرفت نشریات استان و مطرح شدن در سطح ملی شده است.

مدیرعامل سابق خانه مطبوعات و نماینده هفته نامه سفیرجنوب هم در این نشست در ابتدای سخنانش از سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قیمت فعلی کاغذ را پرسید و افزود: گرانی کاغذ و افزایش ملزومات مورد نیاز مطبوعات دیگر توانی را برای مطبوعات نگذاشته است.

مسعود پاکزاد با ابراز نارضایتی از وضعیت مدیریتی ارشاد و نگاه های سیاسی و جناحی رسوخ کرده به جامعه رسانه ای اظهارداشت: آقای پیشدار من شما را دوست دارم و از شما می خواهم که مدیرکل نشوید، مدیران کل قبلی فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای رئوفی و امیرزاده همگی از دوستان و همشهریان ما بودند ولی هر بار نامه می نوشتن و نشریات محلی را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دادند.

وی خواستار حل مشکل بیمه، مسکن و تسریع در احداث چاپخانه شد و اضافه کرد: هنوز یک کارشناس خبره مطبوعاتی در اداره ارشاد استان نیست تا بتواند مشکلات و مسائل فنی اخبار و گزارشات مطبوعات را شناسایی و به خبرنگاران برای بهبود بهتر اعلام کند.

در ادامه این نشست بسیاری از خبرنگاران حاضر در جلسه خواستار حل مشکلات مطبوعات با ادارات و سازمانها بر سر پول رپورتاژ آگهی ها شدند، نبود بیمه، عدم ارائه تسهیلات رفاهی برای خبرنگاران هم از خواسته های خبرنگاران بود.

در ادامه این نشست رضا زرگر نماینده خبرگزاری مهر در هرمزگان خواستار افزایش آستانه تحمل مدیران نسبت به گزارشات و انتقادات مطرح شده در رسانه ها شد و بیان داشت: علیرغم اینکه مدیران در نشستهای خود خواستار نقد و بیان مشکلات در حوزه کاری می شوند اما با انتشار گزارش و خبری که ماهیت انتقادی دارد سریع واکنش و موضع می گیرند که این امر موجب شده است تا بسیاری از مطبوعات محلی تنها به انتشار اخبار ارسالی روابط عمومیها اکتفا کنند.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی خبرنگاران استان بیان داشت: متاسفانه در نشستهای مطبوعاتی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار می شود سالانه شاهد ظهور خبرنگاران گمنامی می شویم که تنها در این روزها خبرنگار هستند و در سایر برنامه ها تنها تعداد محدودی که پای ثابت برنامه ها هستند حضور دارند.

وی تفرقه میان خبرنگاران، تلفین نگاه سیاسی و جناحی در انتشار اخبار و شکاف صنفی میان خبرنگاران را از آسیبهای این حوزه مطرح کرد.

دیدگاه مسئولان ارشد استان باید فرهنگی باشد/پیگیر مشکلات رسانه ها هستم

در ادامه این نشست انوشیروان پیشدار سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه از روی نیاز نه بلکه از به خاطر وظیفه اینجا حاضر هستم، افزود: دغدغه اصلی متولیان فرهنگ و ارشاد استان حل مشکلات صنفی مطبوعات است و از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

وی عنوان کرد:حل مشکل بیمه خبرنگاران در اولویت کار متولیان فرهنگی کشور است و این موضوع در حال انجام است و نباید مشکلی در امر بیمه کردن خبرنگاران در استان داشته باشیم و اگر خبرنگاری هم دچار مشکل شده است می تواند به ارشاد مراجعه کند تا سریعا مشکل رفع شود.

پیشدار با اعلام اینکه جلسات متعددی برای حل مشکل احداث چاپخانه برگزار شده است، افزود: طی جلسات متعدد با حضور استاندار، مدیران بانکی استان و پیمانکار مشخص شده این موضوع تا حدود زیادی رفع و دیگر پراخت تسهیلات بانکی از سوی بانک صادرات حل شده است و سند زمین به عنوان ضمانت در نزد بانک خواهد ماند.

وی همچنین با دادن قول مساعد برای حل مشکل آگهی های نشریات بیان داشت: برای انجام کارهای فرهنگی و رشد شاخصها نیاز به بودجه کلان و دیدگاه فرهنگی مسئولان دارد، سعی خواهیم کرد مشکل رسانه ها را به عنوان بخشی از حوزه فرهنگ به سرعت حل کنیم.

راه اندازی کتابخانه تخصصی مطبوعات هرمزگان

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خبر از راه اندازی کتابخانه تخصصی مطبوعات داد و گفت: به پیشنهاد خانه مطبوعات و اهالی رسانه برای راه اندازی کتابخانه تخصصی مطبوعات این اداره کل آمادگی دارد تا کتابهای این حوزه را تهیه و تحویل خانه مطبوعات کند.

اما آنچه از این جلسات عاید خبرنگاران شده است فراموشی، فراموشی و فراموشی بوده است زیرا طی 10 سال اخیر این مشکلات همیشه از زبان اهالی رسانه در استان عنوان شده است.