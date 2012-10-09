توجه به تیم های پایه اولویت اصلی باشگاه نساجی است

محمد مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج مطلوب تیم بزگسالان به بازیکنان جوان تیم های رده های سنی نساجی روحیه مضاعف خواهد داد و زمینه پیروزی در دیدارهای لیگ فراهم خواهد آمد.

وی بیان داشت: با حمایت بیشتر از تیم های پایه ، باشگاه نساجی آینده ای روشن خواهد داشت و از جذب بازیکنان غیر بومی و پرداخت هزینه های گزاف منصرف خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان نساجی مازندران افزود: تیم فوتبال جوانان نساجی با قدرت توانست در چهار دیدار گذشته خود پیروز شود و این تیم در آخرین دیدار نیم فصل اول رقابت های لیگ جوانان مازندران به مصاف خزر محمود آباد خواهد رفت.

حسین پور ادامه داد: تیم فوتبال خزر محمود آباد از امتیاز میزبانی بهره خواهد برد اما بازیکنان تیم فوتبال جوانان نساجی برای کسب سه امتیاز این دیدار به محمود آباد خواهند رفت.