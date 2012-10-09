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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

حسین پور در گفتگو با مهر:

توجه به تیم های پایه اولویت اصلی باشگاه نساجی است

توجه به تیم های پایه اولویت اصلی باشگاه نساجی است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال جوانان نساجی مازندران گفت: توجه به تیم های پایه اولویت اصلی باشگاه نساجی بوده و روند فعلی اهمیت دادن به این تیم ها در قائم شهر راضی کننده است.

محمد مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتایج مطلوب تیم بزگسالان به بازیکنان جوان تیم های رده های سنی نساجی روحیه مضاعف خواهد داد و زمینه پیروزی در دیدارهای لیگ فراهم خواهد آمد.

وی بیان داشت: با حمایت بیشتر از تیم های پایه ، باشگاه نساجی آینده ای روشن خواهد داشت و از جذب بازیکنان غیر بومی و پرداخت هزینه های گزاف منصرف خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال جوانان نساجی مازندران افزود: تیم فوتبال جوانان نساجی با قدرت توانست در چهار دیدار گذشته خود پیروز شود و این تیم در آخرین دیدار نیم فصل اول رقابت های لیگ جوانان مازندران به مصاف خزر محمود آباد خواهد رفت.

حسین پور ادامه داد: تیم فوتبال خزر محمود آباد از امتیاز میزبانی بهره خواهد برد اما بازیکنان تیم فوتبال جوانان نساجی برای کسب سه امتیاز این دیدار به محمود آباد خواهند رفت.

کد مطلب 1715547

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