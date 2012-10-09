اوباما در رهبری خاورمیانه شکست خورد/ خاورمیانه خطرناک تر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "میت رامنی"سیاست‌های خارجی باراک اوباما، را موجب افزایش احتمال بروز رویارویی در منطقه خاورمیانه دانست و گفت ایران در دوره اوباما خطرناک‌ تر شده است.

وی از عملکرد اوباما در برخورد با کشورهایی چون ایران، روسیه، سوریه و رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.

میت رامنی دیروز دوشنبه ۱۷ مهرماه در سخنرانی خود در موسسه نظامی ویرجینیا اظهار داشت که باراک اوباما در رهبری خاورمیانه شکست خورده و به روابط آمریکا و اسرائیل خدشه‌ وارد کرده است.

رامنی و سوریه و مصر

میت رامنی همچنین اعلام کرد که درصورت پیروزی در انتخابات شروط جدیدی برای ادامه کمکها به دولت مصر وضع خواهد کرد.

رامنی افزود: می دانم که رئیس جمهور باراک اوباما خواهان خاورمیانه ‌ای امن تر، آزادتر، آبادتر و هم پیمان با ایالات متحده است. من نیز در این امید با ایشان شریکم، اما امید راهبرد نمی ‌شود. ما نمی ‌توانیم با حرفی که از پشتوانه عملی برخوردار نیست در خاور میانه از دوستانمان حمایت کنیم و دشمنانمان را شکست دهیم.

وی تصریح کرد: هم‌ اکنون زمان آن است که مسیر را در خاورمیانه تغییر دهیم.

میت رامنی همچنین با اشاره به ادامه ناآرامیها در سوریه گفت: سیاست باراک اوباما در سوریه شکست خورده و رهبری او در سوریه ناموفق بوده است.

رامنی اظهار داشت که مخالفان دولت سوریه سلاح کافی در اختیار ندارند و باراک اوباما را متهم کرد که به جای ساختن تاریخ، رهبری از پشت سر را انتخاب کرده است.

رقیب باراک اوباما گفت: در سوریه، من با شرکایمان همکاری می ‌کنم تا آن بخش از اپوزیسیون را که با ما ارزش مشترک دارند شناسایی و سازماندهی کنم تا از این طریق آنها به سلاحهایی دست یابند که برای شکست تانکها و بالگردها و جت‌های جنگنده اسد بدان نیاز دارند.

رامنی در ادامه با اشاره به نقش ایران در حمایت از حکومت اسد در سوریه گفت: ایران در حال ارسال تسلیحات به اسد است، به این دلیل که آنها می ‌دانند که سقوط وی شکستی استراتژیک برای آنها خواهد بود. ما باید با همکاری همپیمانان بین ‌المللی خود به حمایت از گروههای سوری‌ بپردازیم که در نهایت این شکست را بر ایران تحمیل خواهند کرد.

موضع رامنی در خصوص ایران

سی.ان.ان نیز با پوشش سخنرانی شب گذشته رامنی نوشت: نامزد جمهوریخواهان آمریکا در سخنرانی خود که 20 دقیقه طول کشید وعده داد که تحریمهای ایران را افزایش داده و با افزایش حضور نیروهای آمریکایی در مدیترانه و خلیج فارس فشار بر ایران را بیشتر خواهد کرد. میت رامنی تصریح کرد که وی در منصب ریاست جمهوری با تشدید تحریم ها علیه ایران، تهران را مجاب خواهد کرد از برنامه هسته‌ ای خود دست بردارد و با اعزام ناوهای جنگی به منطقه، فشار بر روی ایران را خواهد افزود.

وی در مورد فعالیت هسته ای ایران گفت: وقتی که ما امروز به خاورمیانه نگاه می‌ کنیم، ایران از هر زمان دیگری به توانایی ساخت سلاحهای هسته ‌ای نزدیک تر است. در خاورمیانه افراط ‌گرایان و خشونت ‌گرایان در حال پیشروی هستند، و یک سفیر آمریکا و سه تن دیگر کشته‌ شده ‌اند و این کار احتمالا به دست نیروهای وابسته به القاعده انجام شده است. روشن است که خطر رویارویی در این منطقه بیش از زمانی است که رئیس جمهور روی کار آمد.

نامزد جمهوریخواهان گفت که هم‌ اکنون ایران تهدیدی بزرگ برای همپیمانان آمریکا در منطقه است و باراک اوباما را متهم کرد که در ناآرامی‌ های پس از انتخابات ایران، سکوت پیشه کرد.