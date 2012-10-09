انتقاد از عدم تخصیص ارز به واردات تجهیزات داروسازی/ کیفیت دارو آسیب می بیند

دکتر عباس کبریایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دولت، ارز مورد نیاز صنایع دارویی را تامین می کند و در این زمینه خیلی مشکل نداریم اما آنچه تا حدودی موجب نگرانی شرکتهای داروسازی شده است، طولانی شدن عمیلیات بانکی است.

وی همچنین یکی از اشتباهات در سیاستگذاریهای دولت را عدم تخصیص ارز مورد نیاز به واردات لوازم یدکی و مواد جانبی صنعت داروسازی دانست و افزود: عدم تخصیص ارز به مواد جانبی و لوازم یدکی صنعت داروسازی، ضربه بسیار سنگینی به استمرار و ادامه تولید دارو خواهد زد.

کبرایی زاده با تاکید بر اینکه درجه اهمیت تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز صنعت داروسازی از ماده اولیه دارو کمتر نیست، ادامه داد: انتظار این است که دولت در جهت تامین مواد جانبی و لوازم یدکی صنعت داروسازی حمایت لازم را داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی اسوه با عنوان این مطلب که اختصاص ارز برای تامین تجهیزات صنعت داروسازی عدد قابل توجهی نیست، گفت: آنچه سر جمع می توان گفت که باید به این بخش اختصاص داده شود حدود 100 میلیون دلار هم نمی شود. اما اگر همین مقدار ارز تامین نشود، می تواند منجر به افزایش قیمت دارو شده و به کیفیت دارو آسیب بزند.