دو مانور امداد و نجات در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، مانور غنچه های هلال و مقابله با بحران در شرایط واقعی صبح سه شنبه با کمک هلال احمر اعضای ستاد مدیرییت بحران رد شرق و غرب استان انجام شد.

در مانورغنچه های هلال که با کمک بهزیستی در گرگان انجام شد، کودکان با شیوه های پناه گیری در زلزله آشنا شدند.

همچنین در مانور مقابله با بحران در شرایط طبیعی که در شرق گلستان برگزار شد، یک فضای واقعی طراحی و در آن راههای مبارزه با حوادث به نمایش گذاشته شد.

این همایش در دو راهی کلاله به گالیکش اجرا شد.

مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برپایی مانورهای آموزشی، مسابقات، اردوهای مختلف از جمله برنامه ها در هفته کاهش بلایای طبیعی است.

وی اظهار داشت: همچنین کارگروه تخصصی امداد و نجات نیز بر عهده جمعیت هلال احمر است.

70 هزار گلستانی عضو جمعیت هلال احمر هستند.

