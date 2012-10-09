6 استان کشور توسط پالایشگاه شهید هاشمی نژاد گازرسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حسنی اظهار کرد: این پالایشگاه در حال حاضر گاز شش استان کشور شامل خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، مازندران و بخشی از استان سمنان را در شمال شرق کشور تامین می کند.

وی اظهار کرد: با انجام تعمیرات اساسی، این پالایشگاه آمادگی دارد تا برای فصل زمستان با تولید پایدار گاز به شش استان کشور گاز رسانی کند.

حسنی تصریح کرد: تمام مهندسان و کارکنان این پالایشگاه با انجام دقیق و ایمن تعمیرات اساسی، خود را برای ورود به فصل سرد سال آماده کرده اند تا بتوانند به خانه های مردم گاز برسانند و مردم زمستان گرم را پشت سر بگذرانند.

این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین با پایداری روند تولید گاز جای هیچ گونه نگرانی برای ورود به فصل سرد سال وجود ندارد و انرژی مورد نیاز برای آسایش مردم در زمستان را فراهم خواهیم کرد.

حسنی تاکیدکرد: مردم با مصرف بهینه گاز، ضمن جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه انتقال و توزیع، به حفظ محیط زیست کمک کنند.