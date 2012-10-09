ایجاد بانک اطلاعات هنرمندان مازندران

قدرت الله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران در عرصه های مختلف هنری دارای مفاخر و فرزانگانی بوده که هر یک به تنهایی در سطوح بین المللی و جهانی اثرگذار هستند.

وی اظهار داشت: هفته هنر استانها با توجه به شرایط و فرهنگ هر استانی برگزار شده و از نگاه مخاطبان در هفته هنر مازندران، توانسته تا حدودی جامعه هدف را شناسایی کند.

رئیس امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه به واسطه تنوع برنامه های آیینی و موسیقی بومی در هفته هنر مازندران استقبال خوبی از سوی هنرمندان شده است، تصریح کرد: نمایشگاههای که در حوزه هنرهای صنایع دستی و تجسمی برپا شده مورد استقبال مردم تهران و مازنیهای مقیم مرکز قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه هفته های هنر استانها در تحکیم و تعمیق باورها و ارتباط و پیوند آنها با پیشینه کهن و تمدنی ایران موثر است، یادآور شد: می توان در تجربه های بعدی این کار ارزشمند را در شهرهای مختلف استان پایه ریزی کرد.

مدیر اجرایی هفته هنر مازندران با بیان اینکه به صورت عام آماری از تعداد هنرمندان نداریم، افزود: به صورت خاص در صدد ایجاد طرحی برای تدوین بانک اطلاعات هنرمندان مازندران هستیم.

وی افزود: مازندران در سال گذشته توانسته در حوزه هنرهای نمایشی قریب به 57 تولید نمایشی به جشنواره های مختلف کشوری ارائه شود.

یوسفی با اشاره به اینکه تئاتر مازندران در سال قبل به جشنواره تئاتر فجر راه یافته است، اظهار داشت: دو اثر هنرمندان مازندرانی امسال به جشنواره منطقه ای راه یافته است.

وی با بیان اینکه سطح کمی آثار هنرمندان مازندران ستودنی است، افزود: در تلاش هستیم سطح کیفی آثار هنرمندان را ارتقا داده تا زمینه حضور بیشتر گروه های نمایشی و هنری در جشنواره های بین المللی فراهم شود.