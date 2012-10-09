ایران، هند و روسیه سه قدرت بزرگی که می توانند به افغانستان کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در گزارش خود که به قلم "شاشانک جوشی" نوشته شده آورده است : در حالیکه طالبان در سراسر افغانستان حضور دارد پس از گذشت 11 سال ناتو نباید ترسی از کمک خواستن از دیگران برای حل بحران افغانستان داشته باشدو سه قدرت بزرگ منطقه شامل هند، ایران و روسیه می توانند در بازگرداندن ثبات به افغانستان اقدامات زیادی را انجام بدهند.



شکی در این نکته وجود ندارد که دولت افغانستان باید نقش بیشتری در برعهده گرفتن مسئولیت هیا کشورش داشته باشد اما برخی از مقامات این کشور به جای آنکه به فکر انجام اصلاحات در کشورشان باشند در اندیشه پر کردن جیب هایشان هستند و در سال گذشته در حدود هشت میلیارد دلار از پول هایی که باید خرج افغانستان می شد از این کشور خارج شد. شاشانک جوشی

در ادامه این گزارش آمده ات : درست 11 سال قبل و زمانیکه هنوز داغ 11 سپتامبر تازه بود آمریکا و انگلیس با متحدان خود به افانستان حمله کردند . این کشورها در آن زمان خشمگین بوده و برای مبارزه انگیزه داشتند اما اکنون آن انگیزه از بین رفته و متحدان نیز از اطراف آمریکا و انگلیس پراکنده شده اند.

جوشی می نویسد : پس از گذشت 11 سال جنگ در افغانستان، این جنگ تبدیل به طولانی ترین نبرد در تاریخ آمریکا تبدیل شده و علاوه بر آن از جنگ ویتنام و حتی جنگ های انقلابی نیز طاقت فرساتر و پرهزینه تر شده است.

در حالیکه نیروهای نظامی مستقر در افغانستان به هیچ وجه آمادگی لازم برای حضور بیشتر در این کشور را ندارند نشانه هایی از اینکه زمان خروج کامل از افغانستان فرا رسیده به چشم می خورد. برای مثال در ماه گذشته میلادی ناتو آموزش نیروهای پلیس افغانستان را متوقف کرد و اعلام نمود که گشت های مشترک خود با نیروهای افغان را نیز کاهش می دهد.

چرا ناتو این تصمیم را اتخاذ کرد؟ چون علاوه بر آنکه در مدت 11 سال جنگ با دشمنی که در همه جا حضور داشته و مناطق قبیله نشین پاکستان نیز تبدیل به مکانی امن برای آنها شده، تلفات سنگینی به ناتو وارد کرده بود، در ماه های اخیر نیز حملات نیروهای امنیتی افغانستان علیه نظامیان ناتو افزایش پیدا کرده بود.

برهمین اساس در سال جاری میلادی، 51 نفر از نظامیان ناتو بدست نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند و در سال گذشته نیز نیروهای افغانی در حمله به نظامیان ناتو 35 نفر از آنها را از پای درآورده بودند.

بر اساس این گزارش، در 10 ماه گذشته یک چهارم تلفات انگلیس در افغانستان و یک دهم از تلفات ناتو در افغانستان در نتیجه حملات نیروهای افغانی بوده است.

در ادامه گزارش دیلی تلگراف آمده است : تکرار این حملات موجب از بین رفتن اعتماد میان افغانستان و کشورهای عضو ناتو حتی تغییر استراتژی جنگ شده زیرا کشورهای غربی تا پیش از این نیروهای امنیتی افغانستان را متحد خود در جنگ با طالبان می دانستند.

شکی در این نکته وجود ندارد که دولت افغانستان باید نقش بیشتری در برعهده گرفتن مسئولیت های کشورش داشته باشد اما برخی از مقامات این کشور به جای آنکه به فکر انجام اصلاحات در کشورشان باشند در اندیشه پر کردن جیب هایشان هستند و در سال گذشته در حدود هشت میلیارد دلار از پول هایی که باید خرج افغانستان می شد از این کشور خارج شد.



راه حل آسانی برای پایان دادن به این وضعیت در افغانستان وجود ندارد و اکنون که جنگ افغاستان وارد دوازدهمین سال خود شده ناتو نباید هیچ ترسی از این داشته باشد که از کشورهای دیگر بخواهد برای تامین امنیت و ثبات افغانستان وارد عمل بشوند.بر همین اساس سه کشور قدرتمند منطقه یعنی هند، ایران و روسیه می توانند در این راه به ناتو کمک کنند. شاشانک جوشی

بر همین اساس زمانیکه با دیپلمات های غربی در خصوص "حامد کرزای" ریس جمهور افغانستان صحبت می کنیم آنها طوری راجب وی سخن می گویند که انسان به یاد متحدان بی اراده و بدبخت آمریکا در سالهای گذشته همچون "نگو دینه دیم" از ویتنام جنوبی و یا "چیانگ کائی شک" از ملی گراهای چین می افتد.

اغلب دیپلمات های غربی اعتقاد دارند که کرزای یک شخص بی برنامه است و زمانیکه در سال 2014 وی از قدرت کنار برود، جانشین وی یک کشور بی ثبات و بی برنامه را تحویل خواهد گرفت.

به نوشته دیلی تلگراف، نکته دیگر در این میان تامین هزینه های جاری در افغانستان است. هزینه ارتش افغانستان در هر سال بالغ بر هشت میلیارد دلار است . حالا پرسش این است که این پول از کجا تامین می شود؟

بر اساس نظرسنجی ها 69 درصد از مردم افغانستان معتقدند که ایالات متحده به هیچ وجه نباید در جنگ افغانستان حضور داشته باشد و 49 درصد از مردم این کشور نیز معتقدند که آمریکا باید هرچه سریعتر از افغانستان خارج شود. این در حالی است که متحدان اروپایی آمریکا نیز هریک با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند.

شاشانک جوشی در ادامه می نویسد : راه حل آسانی برای پایان دادن به این وضعیت در افغانستان وجود ندارد و اکنون که جنگ افغاستان وارد دوازدهمین سال خود شده ناتو نباید هیچ ترسی از این داشته باشد که از کشورهای دیگر بخواهد برای تامین امنیت و ثبات افغانستان وارد عمل بشوند.

بر همین اساس سه کشور قدرتمند منطقه یعنی هند، ایران و روسیه می توانند در این راه به ناتو کمک کنند. مطمئنا این سه کشور ترکیب عجیبی را شکل می دهند زیرا برای سال ها آمریکا به دلیل ترس از تحریک پاکستان، تلاش می کرد تا هند را از حضور در افغانستان باز دارد.

ایران نیز در سالهای گذشته متهم به حمایت از طالبان شده و این در حالی است که در سال 2001، ایران کمک زیادی به امریکا در سرنگون کردن طالبان کرده بود. و در مورد روسیه نیز تنش های میان مسکو و سازمان آتلانتیک شمالی همچنان پابرجا هستند. اما با این وجود وجود یک افغانستان با ثبات، جزو منافع ابتدایی این سه کشور محسوب می شود.

بر همین اساس هم اکنون افغانستان و هند همکاریهایی را در بخش های امنیتی و نظامی با هم دارند و در حدود شش هزار نظامی روسی نیز نزدیک مرز افغانستان درتاجیکستان مستقر هستند که نقشی اساسی در عبور کامیون های ناتو از این کشور و انتقال سوخت و سلاح به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان ایفا می کنند.

همکاری با این سه کشور نباید طرح گفتگو با طالبان برای برقرای ثبات در افغانستان را تحت الشعاع قرار بدهد . ناتو باید همچنین به ایالات های افغانستان این امکان را فراهم کند تا آنها از کابل استقلال داشته باشند. و از همه مهمتر اینکه نباید اجازه داد ارتش افغانستان از بین برود . و نکته مهم دیگر آنکه اگر ناتو با این سه کشور همکاری نکند آنها بر اساس منافع خود در افغانستان وارد می شوند که این امر ممکن است بر خلاف منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی باشد.