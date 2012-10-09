220 طلبه در سال جدید تحصیلی به حوزه علمیه یزد پیوستند

حجت الاسلام محمد فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طلبه های ورودی سال جدید تحصیلی در کل استان 220 طلبه در دوره های اختبار و تثبیت مشغول به تحصیل شدند که دوره اول طلبگی از مهر ماه آغاز شده و به پایان رسیده است و طلاب با گذراندن آزمون های ویژه به مرحله بعد راه یافته اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در پایه دوم تا دهم حوزه علمیه استان در مجموع 900 طلبه مشغول به تحصیل هستند که از نوزدهم شهریور ماه دوره ها آغاز شده و سر فصل های دروس حوزه همچون صرف، اعتقادات، احکام و تاریخ، تجوید، اخلاق و منطق و قرآن را می گذرانند.

معاون آموزشی حوزه علمیه برادران استان یزد در مورد راه اندازی مدارس حوزه علمیه جدید اظهار داشت: در سال جاری مدرسه علمیه جدید در حوزه برادران راه اندازی نشده است.

فیاضی بیان داشت: با توجه به اینکه در حوزه علمیه در سی با عنوان درس دفاع مقدس تدریس نمی شود، بنابراین برنامه های ویژه ای به شکل فوق برنامه همچون نشست ویژه شناخت سرداران شهید و... ارائه می شود.