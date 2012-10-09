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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

تقوایی:

40 نفر به ازای هر هزار نفر در یزد خون اهدا می کنند

40 نفر به ازای هر هزار نفر در یزد خون اهدا می کنند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس انتقال خون استان یزد گفت: در استان یزد به ازای هر هزار نفر 40 نفر خون اهدا می کنند در حالی که این میزان در کشور، 25 نفر به ازای هر هزار نفر است.

تقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آمار نشانگر این موضوع است که استان یزد بیشتر از متوسط کشوری اهداکننده خون دارد و مقام دوم کشوری را از لحاظ شاخص های سلامت خون دارد.

وی عنوان کرد: هر پلاکت که با روش آفریزیس تولید شود، معادل 10کیسه پلاکت معمولی ارزش دارد و به صورت رایگان در اختیار نیازمندان به پلاکت و فرآورده های خونی همچون بیماران هموفیلی و سرطانی و... قرار می گیرد.

تقوایی بیان داشت: با توجه به اینکه در اهدای خون، وسایل مورد نیاز کاملا استریل و بهداشتی است و فرد می تواند با اهدای خون خود جان انسانهای دیگر که نیاز به خون و فرآورده های خونی دارند را نجات دهد، بهتر است شهروندان در شرایط غیر لزوم به سمت حجامت نروند.

تقوایی ادامه داد: در حال حاضر چهار نوع فرآورده خونی تولید می شود که نجات جون چهار نوع بیمار در شرایط حساس بیماری را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: حجامت اقدامی درمانی در طب سنتی است که زمان و جایگاه مخصوص به خود را دارد.

تقوایی ادامه داد: حجامت در شرایط خاصی به برخی افراد از سوی طب سنتی توصیه می شود در حالی که مردم به اشتباه آن را برای کم کردن غلظت خون و تصفیه خون مورد استفاده قرار می دهند و شاهد آن هستیم که در بیشتر موارد حجامت، لزومی برای این عمل وجود نداشته است و باید توجه داشت که هم حجامت و هم اهدای خون در زمان خاص خود می تواند مفید باشد.

رئیس انتقال خون یزد یادآور شد: شخصی که عمل حجامت را انجام می دهد تا یک سال از اهدای خون محروم است بنابراین عمل حجامت باید در شرایط خاص انجام شود و در خارج از آن شرایط مفید نخواهد بود.

وی یادآور شد: بر اساس فتوای اکثر فقهای شیعه نیز در شرایط یکسان برای عمل حجامت و همچنین اهدای خون، اولویت با اهدای خون است چرا که با این کار انسان به نجات جان همنوع خود شتافته است.

کد مطلب 1715572

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