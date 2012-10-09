40 نفر به ازای هر هزار نفر در یزد خون اهدا می کنند

تقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آمار نشانگر این موضوع است که استان یزد بیشتر از متوسط کشوری اهداکننده خون دارد و مقام دوم کشوری را از لحاظ شاخص های سلامت خون دارد.

وی عنوان کرد: هر پلاکت که با روش آفریزیس تولید شود، معادل 10کیسه پلاکت معمولی ارزش دارد و به صورت رایگان در اختیار نیازمندان به پلاکت و فرآورده های خونی همچون بیماران هموفیلی و سرطانی و... قرار می گیرد.

تقوایی بیان داشت: با توجه به اینکه در اهدای خون، وسایل مورد نیاز کاملا استریل و بهداشتی است و فرد می تواند با اهدای خون خود جان انسانهای دیگر که نیاز به خون و فرآورده های خونی دارند را نجات دهد، بهتر است شهروندان در شرایط غیر لزوم به سمت حجامت نروند.

تقوایی ادامه داد: در حال حاضر چهار نوع فرآورده خونی تولید می شود که نجات جون چهار نوع بیمار در شرایط حساس بیماری را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: حجامت اقدامی درمانی در طب سنتی است که زمان و جایگاه مخصوص به خود را دارد.

تقوایی ادامه داد: حجامت در شرایط خاصی به برخی افراد از سوی طب سنتی توصیه می شود در حالی که مردم به اشتباه آن را برای کم کردن غلظت خون و تصفیه خون مورد استفاده قرار می دهند و شاهد آن هستیم که در بیشتر موارد حجامت، لزومی برای این عمل وجود نداشته است و باید توجه داشت که هم حجامت و هم اهدای خون در زمان خاص خود می تواند مفید باشد.

رئیس انتقال خون یزد یادآور شد: شخصی که عمل حجامت را انجام می دهد تا یک سال از اهدای خون محروم است بنابراین عمل حجامت باید در شرایط خاص انجام شود و در خارج از آن شرایط مفید نخواهد بود.

وی یادآور شد: بر اساس فتوای اکثر فقهای شیعه نیز در شرایط یکسان برای عمل حجامت و همچنین اهدای خون، اولویت با اهدای خون است چرا که با این کار انسان به نجات جان همنوع خود شتافته است.