ایران جزو 10 کشور بلاخیز دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به هفته مقابله با بلایای طبیعی گفت: زلزله آذربایجان شرقی آخرین حادثه تلخ ما در کشور بود اما معلوم نیست این آخرین بار باشد که نقطه ای از کشورمان این گونه بلرزد همان طور که روزانه اخباری در خصوص لرزه های نقاط مختلف کشورمان می شنویم.

وی ادامه داد: ما باید همیشه در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل آماده باشیم وتوانمندیهای خود را هر روز افزایش دهیم اما متاسفانه هنوز به این نقطه نرسیده ایم.

در ادامه جلسه چمران با اشاره به حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران در جلسه شورا گفت: بحث ترافیک از مهمترین مشکلات کشور است که سلامتی مردم را در خطر قرار می دهد و از نظر مالی و اعتباری نیز بسیاری از بودجه های ما را به هدر داده است.

وی افزود: ترافیک اعصاب و روان پایتخت نشینان را در معرض آسیب قرار داده و در برخورد انسانها با هم تاثیر گذاشته است. متاسفانه روزانه به شمار اتومبیل های پایتخت افزوده می شود و از آن سو از تعداد آنها نیز کاسته نمی شود. ما انتظار داریم این روند سیر منطقی را طی کند زیرا گسترش معابر شهری نیز نمی تواند این موضوع را جبران کند.

درخواست حفظ منزل مرحوم تقی آملیی

در ادامه این جلسه احمد مسجد جامعی با تشکر از مردم مازندران برای برگزاری بزرگداشت یکی از علمای تهران که اصالتا آملی بود، گفت: مرحوم تقی آملی که به اتفاق دو عالم دیگر پایه گذار مکتب تهران بود خدمات ارزنده ای به فرهنگ کشور عرضه کرد.

وی پیشنهاد داد خانه کوچک باقی مانده از این عالم بزرگ در حوالی حسن آباد به عنوان مکانی فرهنگی که پرورش دهنده سه نسل از بزرگان فرهنگی کشور بوده، حفظ و نگهداری شود.