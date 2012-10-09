220 تن کمک مردمی از گلستان به ورزقان ارسال شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کمکها در چند نوبت با 27 دستگاه کامیون به مناطق زلزله زده آذربایجان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه استان گلستان در هفته اول وقوع زلزله ورزقان فرماندهی عملیات در منطقه زلزله زده را بر عهده داشت: گفت: تیمهای امدادی استان در قالب 90 نفر به مدت 10 روز در منطقه مستقر بودند.

وی به برنامه های در دست اقدام در مناطق زلزله زده آذربایجان اشاره و اضافه کرد: خیرین هلال استان بنا دارند چهار واحد آموزشی در ورزقان احداث کنند.

اکبری بیان داشت: این افراد خیر بزودی به منطقه اعزام می شوند و کار کلنگ زنی واحدهای آموزشی نیز تا چند روز دیگر آغاز می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اشاره به برنامه های این جمعیت در فصل پاییز و زمستان گفت: با توجه به سرد شدن هوا و بارندگیهای این دوفصل، تیمهای عملاتی هلال احمر در آمادگی کامل بسر می برند.

وی بر لزوم فرهنگسازی برای آموزش تاکید کرد و گفت: بهترین مکان برای آموزشهای مردمی، مجتمع ها و به عنوان نمونه مدارس هستند و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.