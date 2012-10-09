به گزارش خبرنگار مهر، غرفه‌های ایران در دو بخش کودک و نوجوان و نیز بزرگسال شصت و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت برپا شد.

این غرفه‌ها در حالی آماده ارائه سرویس به بازدیدکنندگان شده که تا ساعاتی دیگر نمایشگاه کتاب فرانکفورت با برپایی مراسم افتتاحیه، رسماً کار خود را آغاز می‌کند. این مراسم عصر امروز (سه‌شنبه 17 مهر) به وقت تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فرانکفورت برپا خواهد شد.

محمد عظیمی، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران که بامداد دوشنبه در راس یک تیم 6 نفره و به نمایندگی از ایران عازم نمایشگاه کتاب فرانکفورت شده، عصر دیروز از مراحل ساخت غرفه‌های ایران در این نمایشگاه بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت کار آنها قرار گرفت.

عظیمی با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فرانکفورت از مراحل ساخت غرفه بزرگسال ایران در سالن پنج بخش بین‌الملل و غرفه کودک در سالن سه، بازدید و ضمن اطلاع از مراحل پیشرفت کار غرفه‌ها، توصیه‌های لازم را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.

در شصت و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، غرفه ایران در بخش بزرگسال با نمایش بیش از 1000 عنوان کتاب در فضایی بالغ بر 96 متر و در بخش کودک با نمایش بیش از 350 عنوان کتاب در فضای 64 متر فعال است.

بر اساس این گزارش، غرفه‌های ایران در این نمایشگاه در داخل کشور ساخته و به این شهر آلمان منتقل شده است. مسئولان دلیل این اقدام را «جلوگیری از خروج ارز» عنوان کرده‌اند.

عموم آثاری که در دو بخش کودک و بزرگسال به نمایش درخواهند آمد، در سه سال اخیر چاپ شده‌اند و غالباً هم در جوایز ملی مانند کتاب سال، جلال آل‌احمد، پروین اعتصامی، فصل و گام اول برگزیده بوده‌اند.

به گفته مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مسئول کمیته انتخاب آثار کودک و نوجوان برای عرضه در نمایشگاه بیم‌المللی کتاب فرانکفورت با مهدی کاموس و مسئولیت کمیته انتخاب آثار بزرگسال هم با علی شجاعی صائین بوده است.

بر اساس اعلام مسئولان ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، در غرفه ایران علاوه بر نمایش کتاب‌های مذکور، کاتالوگ‌هایی در معرفی کتاب‌های برگزیده ایرانی در جوای زملی به زبان‌های انگلیسی و عربی، بروشورهایی در معرفی 130 تصویرگر ایرانی کتاب، کاتالوگ‌هایی در معرفی 20 عنوان کتاب برتر حوزه کودک و نوجوان در 2 سال اخیر و بروشورهایی در معرفی آثار برگزیده سال 1390، کاتالوگ‌هایی در معرفی پیامبر اسلام (ص) و نیز ویژه‌نامه‌ای در معرفی نشر ایران و لوح‌های فشرده‌ای با همین مضمون به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.

محمد عظیمی همچنین از انعقاد تفاهمنامه همکاری با مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت و برخی دیگر از نمایشگاه‌های بین‌المللی در حوزه کتاب و نیز دعوت از ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران در سال 92 خبر داده است.

شصت چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت از امروز 10 تا 14 اکتبر 2012 (19 تا 23 مهر) در این شهر آلمان برگزار خواهد شد.