800 میلیارد تومان برای ساخت و توسعه فرودگاه بیرجند هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های فرودگاه بیرجند اظهارداشت: هفت هزار متر مربع در فرودگاه بیرجند تا کنون ساخت و ساز انجام شده است.

وی عنوان کرد: طی دو سال گذشته 21 میلیارد تومان از محل شرکت فرودگاه های کشور به فرودگاه بیرجند اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد بهره برداری رسمی از دو پروژه فرودگاه بیرجند هستیم، عنوان کرد: هم اکنون زمینه نشست و برخاست تمامی پروازهای کشور در این فرودگاه امکان پذیر شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه فرودگاه بیرجند مجهز به دستگاه پیشرفته نشست و برخاست پروازهای پهن پیکر است؛ تصریح کرد: منطقه تقی قنبر خراسان جوبی مجهز به این دستگاه بوده و امکان هدایت پروازهای کشور که از این منطقه عبور می کنند را دارد.

رسولی نژاد با بیان اینکه برنامه های زیادی برای توسعه فرودگاه بیرجند اجرا شده است، عنوان کرد: این فرودگاه دارای کشش پروازی خوبی بوده و امیدواریم بستر افزایش پروازها بیشتر شود.