به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین قاره‌ای به شیوه جدید و به نوعی آخرین آزمایش قبل از رقابت‌های جام جهانی است که از سوی فدراسیون جهانی بین دو تیم منتخب آسیا و اروپا جمعه همین هفته در مسکو برگزار خواهد شد. در کنار این رویداد، یک دیدار بین دو تیم هم در چهار وزن المپیکی برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران با ترکیب کوروش رجلی، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجی زواره، بهزاد ایلخانی، مهران عسگری و جلال خدامی در این رقابتها حضور می یابد. ضمن اینکه فرزاد عبداللهی و محمد باقری معتمد نیز در تیم منتخب آسیا و در دیدار چهار وزن المپیکی به مصاف اروپائی ها خواهند رفت.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا اسامی تیم مردان خود را برای حضور در این رقابتها اعلام کرد."کارلومولفتا" قهرمان المپیکی ایتالیا به دلیل برگزاری مراسم ازدواج از حضور در این مسابقات انصراف داده و به جای او "لئوناردو باسیله" دیگر هموطنش در وزن 80+ کیلوگرم مبارزه می کند.

"سروت تازه گل" قهرمان المپیک 2012 نیز در وزن 68- کیلوگرم به این مسابقات دعوت شده بود که با انصراف او ، "فیلپ گریک" قهرمان اروپا از کرواسی جایگزین شد. "گونزالس بونیلا" و "نیکولاس گارسیا" دو قهرمان المپیک اسپانیا در اوزن 58- و 08-کیلوگرم دیگر اعضای تیم اروپا در این رقابتها هستند.

این رقابتها روز جمعه 21 مهرماه به میزبانی مسکو برگزار خواهد شد. در این مبارزات تقابل "عبداللهی" و "گارسیا" اسپانیایی جذابیت های خاص خود را دارد. عبداللهی که یک بار در مسابقات جهانی 2011 این حریف را شکست داده تلاش دارد انتقام شکست کرمی در المپیک را از وی بگیرد.