انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر و کشف بیش از 36 کیلو تریاک در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فلاح کریمی افزود: با دریافت گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر به سرکردگی شخصی به هویت ف.ق در رشت، پیگیری ویژه موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران با انجام پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، اعضای این باند را شناسایی و به چگونگی حمل یک محموله مواد مخدر به استان پی بردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: ماموران با تعقیب و مراقبت نامحسوس چهار نفر از اعضای این باند را در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر کردند.

تحقق مشارکت اجتماعی زمینه‌ساز حضور پرشور مردم در ماموریتهای پلیس

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: امنیت نماد سرمایه اجتماعی و اقتصادی یک تولید اجتماعی و فرآیند مبتنی بر ایجاد چرخه منظم در جامعه است.

سردار ابراهیم قائد رحمتی با بیان اینکه تحقق مشارکت اجتماعی زمینه حضور پرشور مردم را در ماموریت های پلیس فراهم می کند، اظهار داشت: از آنجائیکه هرگونه آسیب اجتماعی و فرهنگی فقط باید از بازار عبور کند و بازارنیز در اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی نقش سازنده ای داشته اصناف در امنیت اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران می توانند نقش موثری را ایفا کنند.

وی عنوان کرد: یک از بارزترین ویژگی مردم در نظام اسلامی اعتقادی بودن آنها نسبت به دین و ولایت است و این اعتقاد در طول تاریخ برای دشمنان به اثبات رسیده است.



سارق حرفه ای رضوانشهر با قرار یک میلیارد ریالی راهی زندان شد

سارق حرفه ای سیم برق در حین سرقت از سوی کارآگاهان شهرستان رضوانشهر دستگیر و با قرار یک میلیارد ریالی راهی زندان شد.

کارآگاهان آگاهی رضوانشهر این سارق حرفه ای که رضا نام داشت را در حین انتقال سیم برق از یک ساختمان نیمه کاره دستگیر و برای بررسی بیشتر به اداره آگاهی این شهرستان انتقال دادند.

همچنین سارق که درصدد تبرئه خود از اتهامات وارده بود به دلیل سئوالات پی در پی توام با دلایل از سوی کارآگاهان به تناقض گویی افتاده و چاره ای جزء قبول بزه انتسابی ندیده و به 16 فقره سرقت اعتراف کرد، از این سارق در حال حاضر پنج هزار و 100 متر سیم برق کشف شده است.