سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رانندگان وسایل نقلیه باید با سرعتی که کارشناسان تعیین کرده اند در جاده ها به راحتی تردد کنند.

وی اظهارداشت: برخی از رانندگان قانونمند نبوده و مشکلاتی برای خود و دیگران به وجود می آورند به همین دلیل آئین نامه ای در سال 1388 به نام " آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی " تصویب شد.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه در فصل دوم این آئین نامه وظایفی برای راه و ترابری تعیین شده است، گفت: این اداره ها با نظر کارشناسان خود و پلیس راه در نقاط پر تصادف و همچنین 10 تا 15 کیلومتری شهرهای بزرگ و مسیرهای که پر خطر است اقدام به نصب و استفاده از تجهیزات سرعت گیر، خط کشی اکستروژن و سایر تجهیزات ایمنی کنند به نحوی که بتوانند سرعت وسائل نقلیه را تا حدی کاهش دهند که باعث بروز تصادفات نشود.

وی تاکید کرد: اگر رانندگان قانونمداری لازم را داشته باشند به مواد آئین نامه راهنمایی و رانندگی رعایت کنند به یقین نیاز به نصب تجهیزاتی مثل سرعتکاه و سرعت گیر نخواهیم داشت.

جمشاد در ادامه با بیان اینکه راه شریان عمومی است، یادآورشد: با توجه به طرح کاربری اطراف راه ها به ویژه مسکونی بودن حاشیه آن، رانندگان توجهی ویژه به علائم ایمنی و افقی داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.