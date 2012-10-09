به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، در گزارشی جدید موسسه تحقیقات علوم و امنیت بین المللی آمده است: ایران توانایی غنی سازی اورانیوم برای ساخت بمب اتمی را طی دو تا چهار ماه آتی پیدا می کند.

در ادامه گزارش ادعا شده است: ایران همچنین طی 8 تا 10 ماه آینده به توانایی ساخت تسلیحات اتمی دست پیدا می کند.

در گزارش جدید موسسه ISIS به اظهارات "لئون پانتا" وزیردفاع آمریکا استناد شده که اخیرا اعلام کرده بود ایران از زمانی که تصمیم ساخت بمب اتمی را بگیرد تنها به یکسال فرصت نیاز دارد که این توانمندی را عملی کند.

این موسسه همچنین با اشاره به گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده که سرعت ایران برای رسیدن به توانایی ساخت تسلیحات هسته ای بیش از پیش بینی های صورت گرفته از سوی آژانس است.

در این گزارش با ارائه جداولی سناریوهای احتمالی دستیابی ایران به توانمندی ساخت بمب اتمی در چهار مرحله طراحی شده است.



در این گزارش موسسه ISIS ادعا شده است که ایران از تاسیسات هسته ای در دو سایت فوردو و نطنز به عنوان سایتهای اصلی برای رسیدن به توانایی ساخت بمب اتمی بهره گیری می کند.

خاطرنشان می شود ادعاهای کشورهای غربی علیه فعالیتهای صلح آمیز کشورمان در حالی مطرح شده که همکاری کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مستمر ادامه دارد.