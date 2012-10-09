به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات تاکنون تیم های دانشگاه آزاد، سایپا، گازفجرجم، شهردای بندرعباس، مس کرمان، ملی حفاری و قوامین اعلام آمادگی کرده بودند. در حالی که شنیده می شد با انصراف گاز فجرجم این رقابتها با شش تیم برگزار خواهد شد، شنیده ها حاکی از برگزاری رقابت‌ها با هشت تیم است.

با تلاش‌های هادی ساعی و مرتضی کریمی ادامه حضور گاز فجرجم در رقابت‌های لیگ برتر قطعی شد و یک تیم جدید نیز برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده است. استیل البرز تیم تازه وارد لیگ برتر است که در آخرین روزهای قبل از شروع مسابقات تصمیم به سرمایه گذاری در تکواندو گرفته است.

در صورتی که این تیم حضوری موفق در لیگ برتر تکواندو داشته باشد سال آینده با هدف پشتوانه سازی در رده‌های سنی پایه نیز تیمداری خواهد کرد.