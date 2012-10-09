افزایش خدمات الکترونیکی پست اردبیل/جابه جایی سالانه 15 میلیون مرسوله

سیاوش سکاکی به مناسبت روز جهانی پست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات عظیم پست در تمام عرصه های خدماتی متذکر شد: تحقق این شعار مستلزم توجه به امکانات روز جابه جایی مرسوله پستی بوده و تامین کیفیت ارائه خدمات از مهمترین اهداف آن است.

وی با اشاره به جابه جایی روزانه دو هزار مرسوله پستی در سطح این استان افزود: پست اردبیل در نظر دارد در سال جاری تطبیق بیشتری با اقدامات الکترونیکی داشته باشد تا خدمات ارائه شده در این دستگاه اجرایی سرعت و کیفیت بیشتری پیدا کند.

سکاکی تصریح کرد:با توجه به اینکه تجزیه و مبادلات مرسولات به صورت الکترونیکی انجام می شود مشتریان پست می توانند با دریافت کد رهگیری از طریق سامانه اینترنتی پست اردبیل وضعیت مرسوله خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اجرای طرحهای ثبت نام دانشگاهها و ارائه اظهارنامه مالیاتی یکی دیگر از طرحهای اجرا شده در راستای ارتقا خدمات الکترونیکی پست را صدور کد اقتصادی به مشاغل عنوان کرد و متذکر شد: طرحهای ذکر شده برنامه های در دست اجرای پست اردبیل تا پایان سال جاری است.

ECARD یا کارت پستال الکترونیکی خدمت نوین پست

اما ایده جدیدی که پس از ارائه تمبر های شخصی در 16 قطعه با تصویر دلخواه و هزینه 100 هزار ریالی در حال ارائه می باشد، ارسال کارت پستال الکترونیکی است.

مدیر کل پست استان عنوان کرد: در طرح کارت پستال الکترونیکی فرد می تواند با مراجعه به درگاه الکترونیکی "ecard.post.ir" کارت پستال مورد نظر خود را برای مناسبتهای مختلف انتخاب، طراحی و با نوشتن آدرس خود و مبدا به محل مورد نظر ارسال کند.

وی افزود: کارت طراحی شده در تهران چاپ، پاکت گذاری و در مدت دو روز به مبدا ارسال می شود، هزینه این کارت برای تمامی استانها شش هزار و 300 ریال، برای ارسال به خارج از کشور 18 هزار ریال و ارسال از خارج کشور به ایران رایگان است.

سکاکی کارت پستال الکترونیکی را جدیدترین خدمت الکترونیکی پست برای شهروندان عنوان کرد و یاد آور شد: با توجه به نوآ.ری، کم هزینه بودن، امکانات زیاد برای چاپ عکس افراد دلخواه بروی کارت پستال و ارسال سریع ECARD در آینده نهضتی در بین مردم ایجاد خواهد کرد.

65 درصد مبادلات پستی اردبیل مربوط به مرکز استان است

این مسئول همچنین با اشاره به تعداد مرسولات جابه جا شده در استان ی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه 15 الی 20 هزار مرسوله پستی از کل استان به تهران ارسال می شود که این رقم در مبادلات بین شهرستانهای استان پنج الی هفت هزار مورد است.

وی با بیان اینکه 65 درصد مرسولات وارد شده به استان مربوط به مرکز استان و تنها 35 درصد مربوط به سایر شهرستانها است، مرسولات صادره استان در شش ماهه اول سال جاری را 4.5 میلیون و وارده را پنج میلیون مورد برشمرد و عنوان کرد: مبادلات پستی سالانه استان رقمی بالغ بر هشت میلیون مورد است.

سکاکی تعداد مرسولات صادره سال گذشته را هشت میلیون و وارده را 7.5 میلیون مرسوله برشمرد و در عین حال آمار مراسلات خارجی را در این روند ناچیز برشمرد و افزود: ماهانه در حدود 150 بسته پستی از استان به خارج از کشور ارسال و یا وارد می شود.

وی با بیان اینکه 54 موتور سوار نامه رسان و 35 دسنگاه خودرو عملیات انتقال مرسولات پستی را در سطح استان به عهده دارند، ضریب ضایعات پست اردبیل را یک دهم درصد عنوان کرد و متذکر شد: در سالهای اخیر تلاش بسیاری صورت گرفته تا نرخ ضایعات به حداقل مقدار ممکن برسد.

فعالیت TNT تخلف است

مدیر کل پست استان همچنین در خصوص نحوه نظارت بر شبکه های پستی TNT و DHL متذکر شد: تنها مجوز توزیع و رهسپاری مراسلات پستی به خارج از کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت پست است و ادارات پست نظارتی بر روی این شبکه های پستی ندارند.

وی با قبول خدمات قابل توجهی که این گروه از شبکه ها ارائه می کنند اضافه کرد: در حال حاضر پست از فعالیت غیر قانونی TNT شکایت کرده و اعتقاد داریم خدمات این شبکه ها قانونی نیست.

وی در خصوص بازرسی و گشودن نامه های خارجی اضافه کرد: در حال حاضر ایران با بیشتر کشورها قرارداد پست پیشتاز ندارد و اگر تاخیری در ارسال مرسوله صورت می گیرد از این موضوع نشات می گیرد اما باز کردن نامه و بسته پستی خلاف قانون بوده با کارمند متخلف برخورد می شود.

سکاکی معتقد است در حال حاضر امکانات بیشتری به نسبت این شبکه ها در ادارات پست استان وجود دارد اما کاغذ بازی و محدودیتهای تغییر در چارت سازمانی موجب شده پست استان به صورت زیان ده فعالیت کند.

100 نیروی مازاد؛ 16 میلیارد ضرر

وی در اظهارات قابل توجهی با بیان اینکه در حال حاضر 205 کارمند در اداره پست مشغول به کارند تاکید کرد: از این تعداد 100 نفر نیروی مازاد است و به همین دلیل پست اردبیل در سال گذشته 16 میلیارد ریال ضرر را متحمل شد.

مدیر کل پست استان افزود: همین زیان ده بودن موجب شد دفاتر پستی در شهرهای رضی، هیر، هشتجین، کلور و لاهرود تغییر کاربری یافته به دفاتر ارتباطی تبدیل شود.

سکاکی اما دلیل مازاد بودن نیروهای این اداره را کاهش خدمات ارائه شده توسط پست مانند توزیع قبض مخابرات، گاز و برق عنوان کرد و ادامه داد: با وجود اینکه پست اردبیل پتانسیل قابل توجهی دارد اما عدم همکاری دستگاههای اجرایی و واگذاری فعالیتهایشان به بخش خصوصی زیان این دستگاه اجرایی را افزایش داده است.

صندوقهای پست افزایش نخواهد یافت

در حال حاضر 88 صندوق پستی در سطح استان دایر است که از این تعداد حدود 60 مورد در مرکز استان نامه های شهروندان را جمع آوری می کند.

سکاکی با بیان اینم مطلب معتقد است تعداد صندوقهای پست با توجه به نیاز فعلی کافی بوده و جمع آوری 500 الی هزار نامه به صورت روزانه از صندوقها بیانگر رونق صندوق های پستی با وجود افزایش امکانات دیگر پست است.

همچنین اداره پست با 18 دفتر شهری که 9 مورد در مرکز استان متمرکز است و مشارکت 320 دفترICT، 90 نمایندگی حمل و نقل بین پست و دفاترICT و 20 دفتر پیشخوان دولتی خدمات پستی خود را ارائه می دهد.

قیمت پست بر اساس جدول نرخ نامه است

اما موضوع دیگری که سکاکی به آن پاسخ داد گلایه شهروندان در خصوص پرداخت مبالغ متفاوت برای یک مسیر خاص ارسالی بود. وی تصریح کرد: قیمت مراسلات پستی بر اساس جدول نرخ نامه و در شهرستانها متفاوت است و بعد از وزن شدن بسته پستی به صورت خودکار هزینه آن محاسبه و به مشتری اعلام می شود.

این مسئول بابیان اینکه مشتری می تواند مرسوله را تا سقف 100 میلیون ریال بیمه کند، تاکید کرد: مراجعه کنندگان باید بدانند که پست پیشتاز قابل پیگیری بوده و با وجود اینکه بیمه ندارد وبه نسبت پست سفارشی هزینه بیشتری دارد اگر تا 48 ساعت مرسوله به مقصد نرسد مشتری می تواند بر علیه پست شکایت قانونی کند.

استانداری به ساختمان جدید پست اعتبار نداد

مدیر کل پست استان در پاسخ به تعداد اندک دفاتر پستی رسمی با توجه به جمعیت استان ادامه داد: برای بازسازی ساختمان پست در چهار راه امام خمینی(ره) سه سال قبل درخواستی به استانداری داده شد که به دلیل عدم تامین اعتبار ساخت آن متوقف شد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه پست در ساخت این ساختمان مشارکت می کرد استاندار وقت به بهانه اینکه به بخش خصوصی اعتبار داده نمی شود از تامین اعتبار خودداری کرد، این در حالی است که پست به بخش خصوصی واگذار نشده و وضعیت بینابینی دارد.

سکاکی متذکر شد: با وجود اینکه برای بازسازی ساختمان چهار راه قرار بود پست مبلغی بالغ بر هفت میلیارد ریال و استانداری پنج میلیارد ریال تامین اعتبار کند اما به دلیل بی توجهی به اجرای طرح و مشکلات اقتصادی موجود حتی نمی توانیم اعتبار وعده داده شده از پست را جذب کنیم.

وی اضافه کرد: ساختمان دیگری با عنوان "اداره تجزیه و مبادلات پستی" در شهرک ولایت در چهار هزار متر مربع در نظر گرفته شده که به محض تامین اعتبار ساخت آن آغاز خواهد شد، البته قرار بود اعتبار این اداره از محل اعتبارات سال جاری تامین و در سه سال به بهره برداری برسد که از اعتبارات سال 89 و 90 تک ریالی پرداخت نشد.

ضعف قوانین فعالیت پست با دفاتر پیشخوان را متعارض کرده است

موضوع مهم دیگری که سکاکی اظهارات شنیدنی در خصوص آن داشت نحوه تعامل دفاتر پیشخوان با اداره پست بود. در حال حاضر از 120 دفتر پیشخوان 20 مورد امتیاز فعالیت پستی را از اداره پست اخذ کرده اند و به نظر می رسد با توجه به ترافیک کاری ادارات پست این دفاتر بتوانند به عنوان اهرمهای کمکی این دستگاه اجرایی باشند.

سکاکی معتقد است به دلیل ضعفهای قانونی و نا مشخص بودن حدود اختیارات فعالیت پست و دفاتر پیشخوان نه تنها مکمل هم نیست بلکه به صورت موازی کاری در آمده است.

وی افزود: در حال حاضر اداره پست تنها به اقدامات پستی دفاتر پیشخوان نظارت دارد و این در حالی است که تخلفات این دفاتر کنترل و نظارت نمی شود.

این مسئول ادامه داد: وضعیت دفاتر پیشخوان به جای حمایت از پست، صید مشتریان خود این اداره است و در صورتی که این مشکلات رفع شود توسعه دفاتر پیشخوان می تواند کمک بسزایی در توسعه پست داشته باشد.

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گفتگو: ونوس بهنود