به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده بروکینگز، نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط دانشگاه مریلند نشان می‌دهد که شهروندان آمریکایی معتقدند حمله به ایران موجب به خطر افتادن جایگاه استراتژیک آمریکا در خاور میانه خواهد شد. 53 درصد آنها نیز اعلام کرده‌اند که در صورت حمله اسراییل به ایران، واشنگتن باید موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کند. تنها 12 درصد پاسخ دهندگان خواستار حمایت آمریکا از اسراییل درحمله به ایران شده‌اند.

در این گزارش همچنین به این موضوع اشاره شده است که هر چند بیشتر شهروندان آمریکایی موافق افزایش تحریم‌ها و اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه سوریه هستند، اما به شدت با مسلح ساختن نیروهای شورشی و یا ارسال نیرو مخالف هستند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 87 درصد مردم آمریکا مخالف اعزام نیرو به سوریه و 79 درصد آنها نیز مخالف بمباران سوریه هستند. از سوی دیگر، تنها 22درصد آنها موافق مسلح کردن شورشیان سوری هستند.