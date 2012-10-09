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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

خالقی:

استان کرمان از نظر ورودی پرونده های طلاق رتبه 25 کشوری را داراست

استان کرمان از نظر ورودی پرونده های طلاق رتبه 25 کشوری را داراست

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان رتبه این استان از نظر ورودی پرونده های طلاق در کشور را 25 عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خالقی گفت: به ازاء هر 100 هزار نفر جمعیت 36 فقره ورودی پرونده های مطالبه نفقه به دادگستری است که این نشان از رتبه 26 استان در کشور دارد.

خالقی ادامه داد: ورودی پرونده های تمکین با هزار و 894 فقره پرونده و تشکیل 67 فقره پرونده به ازاء هر  100هزار نفر جمعیت، حاکی از این است که استان کرمان در این زمینه حائز جایگاه 28 است.

این مسئول قضایی بیان داشت: فراوانی ازدواج در استان کرمان 33 هزار 960 مورد و آمار طلاق سه هزار و 670 فقره است و این نشانگر جایگاه 25 استان در کشور است.

وی ادامه داد: به ازاء 9 ازدواج یک طلاق در استان اتفاق می افتد و این درحالی است که در کشور به ازاء هر شش ازدواج یک طلاق صورت می گیرد.

کد مطلب 1715592

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