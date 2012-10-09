بدترین سناریو در حال اجرا شدن در سوریه است/ رایزنی دائم دولت و ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبدالله گل شب گذشته مدعی شد: خشونت در سوریه تا ابد نمی تواند ادامه داشته باشد و سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه حتمی است.

رئیس جهور ترکیه در ادامه اظهارات ضد سوری خود خاطرنشان کرد: بدترین سناریوها در حال اجرا شدن در سوریه است. دولت در حال رایزنی دائم با ارتش ترکیه است و تمامی اقدامات لازم برای مقابله با بحران اتخاذ خواهد شد.

وی در گفتگو با خبرنگاران در آنکارا افزود: تغییر در سوریه رخ خواهد داد و جامعه جهانی باید پیش از اینکه کشتار بیشتری در این کشور رخ دهد اقدامات عملی برای توقف خونریزی در سوریه انجام دهد و این خواست دولت ترکیه است.