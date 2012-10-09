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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

عمو پورنگ:

اصفهان بهترین گزینه برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان است

اصفهان بهترین گزینه برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مجری تلویزیونی برنامه کودک گفت: هنوز خاطره حضور بسیار کودکان در سال 81 در میدان امام(ره) در اصفهان را در ذهن دارم و به طبع اصفهان بهترین گزینه برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان است.

داریوش فرضیایی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور خود و امیر محمد در بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت: در این دوره از جشنواره من و امیر محمد با اجرای برنامه‌شاد (جشن پروانه‌ها) میهمان کودکان اصفهانی هستیم.

عموپورنگ بهترین خاطره‌اش را به روزی که تمامی بچه‌ها در میدان امام اصفهان جمع شدند، دانست و اضافه کرد: از سال 81 این خاطره خوب برای همیشه در ذهن من باقی مانده است.

وی در پاسخ این سوال که برای تربیت عمو پورنگ‌های آینده، رسانه‌ها و تلویزیون چه وظایفی را به عهده دارند، بیان داشت: با وجودی که از تکرار راضی نیستم، اما به تازگی اعتقاد دارم، لازم می‌دانم مجری‌ها تکراری نباشند بلکه برای بچه‌ها تازگی داشته باشند.

فرضیایی در مورد اسم عمو پورنگ گفت: پو به معنای نماد و پورنگ به معنای نماد رنگ‌ها است.

وی افزود: درسال 78 برنامه‌ای به نام پورنگ و تورنگ داشتیم که با گذشت زمان پیوند این دو از هم گسیخته شد و بعدها بچه‌ها نام عمو پورنگ را برای من برگزیدند.

کد مطلب 1715595

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