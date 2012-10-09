افزایش تست مثبت رانندگان الکلی/ کاهش 40 درصدی بخشودگی جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، ‌سردار حسین رحیمی در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات پلیس راهور گفت: یکی از فعالیت‌های مهم پلیس فعالیت‌های آموزشی بوده که سبب اصلاح رفتاری و ادبیات نیروهای پلیس شده است و مردم به خوبی این تفاوت را احساس می کنند.

وی ادامه داد: آموزش‌های برون سازمانی پلیس نیز 6 برابر شده که این در کاهش تخلفات تاثیر بسزایی گذاشته است.

به گفته رحیمی، اعمال قانون در شش ماهه 91، 34 درصد نسبت به گذشته کاهش داشته است.

آمار فوتی‌ها در پایتخت

وی با اشاره به کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات فوتی گفت:‌هیچگاه رده ما از 20 کشوری بالا نیامده بود اما در 2 سال گذشته رتبه اول کاهش تلفات تصادفات را داشته‌ایم و امسال 90 نفر نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته کاهش تلفات داشته‌ایم. این در حالی است که تصادفات ما 10 برابر شده است.

رحیمی اضافه کرد: سالیانه بیش از هزار و 200 نفر در تصادفات تهران گذشته می‌شدند که حالا به بیش از600 نفر کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور تهران از کاهش میانگین حضور پلیس در صحنه تصادفات خبر داد و گفت: در 6 ماهه سال 90 این رقم 10 دقیقه بود که در حال حاضر میانگین حضور پلیس به 7 دقیقه رسیده و ما در حال حاضر رتبه 3 کشوری را در این بخش دارا هستیم. همچنین میزان رضایتمندی شهروندان از پلیس راهور به 87 درصد افزایش یافته است.

وی از استقرار ایستگاه های پلیس و راه اندازی تست سلامت در سطح شهر خبر داد و گفت: دو و احد تست سلامت راه اندازی شده که به زودی 10 واحد دیگر فعال می‌شود. همچنین در شش ماهه سال 90 از 320 نمونه گیری 68 نفر تست الکل‌شان مثبت بود و در شش ماهه اول سال 91 از 340 نفر تست گرفته شده که 130 نفرشان تست الکل‌شان مثبت بود که این افراد 200 هزار تومان جریمه و پرونده‌شان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

رحیمی از راه اندازی گشت‌های هوایی خبر داد و گفت: ‌گشت‌های هوایی روزانه دو صوت پروازی انجام می‌دهند. همچنین 8 واحد رسیدگی به اعتراضات مردمی در تهران راه اندازی شده که 40 درصد میزان بخشودگی‌های جرایم کاهش یافته است.

به گفته وی، نمرات منفی رانندگان تهرانی 63 درصد کاهش یافته که این نشان از افزایش قانونمندی رانندگان می‌دهد.

رئیس پیس راهور تهران از اعمال قانون برای 186 سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی خبر داد و گفت: در تصادفات اگر عامل تصادف نقص جاده و یا خودرو و ... باشد نهاد مربوطه مقصر شناخته شده و هزینه تصادفات و خسارات جانی از آن نهاد گرفته شده است.