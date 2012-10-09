دخالت نهادهای غیرمسئول در حوزه سلامت/ فعالیت اپتومتریست ها با مجوز وزارت بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقازاده امیری تداخل مسایل صنفی اپتومتریستها با برخی نهادها و سازمانها را از جمله مهمترین مشکلات و دغدغههای این صنف عنوان و اظهار کرد: در حیطه مسائل صنفی تداخل برخی امور با وزارت بازرگانی و وزارت علوم همواره وجود داشته است که برخی از آنها به ویژه در رابطه با وزارت علوم حل شده و برخی مسائل هنوز در مورد وزارت بازرگانی ادامه دارد.
وی افزود: به عنوان مثال، همکاران اپتومتریست ما با مجوز وزارت بهداشت فعالیت میکنند و تحت نظر بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در استانهای خود هستند ولی بازرسان وزارت بازرگانی به راحتی با مرکز اپتومتری برخورد میکنند تا حدی که در برخی مناطق رسما به همکاران ما میگویند باید مجوز فعالیت را از اتحادیههای مربوط به وزارت بازرگانی بگیرند.
آقازاده امیری با انتقاد از تعدد انجمنها و تشکلهای صنفی در حوزه بینایی سنجی، فعالیت همزمان آنها را خالی از اشکال ندانست و گفت: متأسفانه شاهدیم که وزارت کشور در برخی موارد، به راحتی مجوز فعالیت صنفی به افراد و گروههای مختلف میدهد به طوریکه در حال حاضر چند انجمن صنفی اپتومتری در حال فعالیت هستند که این موضع باعث تشتت آرا بین فارغ التحصیلان و بلاتکلیفی آنان در برخی استانها شده است حتی در برخی استانها مانند البرز، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، انجمنهای صنفی تازه تأسیس در کار انجمن علمی بینایی سنجی کارشکنی میکنند و یا سعی میکنند انجمن علمی را در استان خود تعطیل نمایند.
وی افزود: از دیگر مشکلات موجود، فقدان نظارت کافی بر فعالیتهای علمی و تخصصی همکاران بینایی سنج است و متأسفانه انجمنهای علمی نیز حق دخالت در این امور را ندارند لذا فعالیت برای افراد متخلف به راحتی فراهم میشود در حالی که اگر به انجمن علمی اختیار و اجازه فعالیت بدهند میتوانند به عنوان بازوهای اجرایی نظام پزشکی و وزارت بهداشت انجام وظیفه کرده و در همه شئون علمی و حرفهای خدمت نمایند.
رئیس انجمن علمی بینایی سنجی ایران با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر وضعیت علمی فعالان حوزه بینایی سنجی کشور مطلوب است، عنوان کرد: استقبال اپتومتریستها از کنگرههای علمی خوب است و هر سال افزایش مییابد اما در کنار آن تعداد محدودی از همکاران نیز هستند که حضور مستمری در دورههای آموزش مداوم ندارند و آن را لازم نمیدانند که انجمن علمی بینایی سنجی در حال شناسایی این افراد و توجیه نمودن آنان در خصوص لزوم گذراندن دورههای بازآموزی است.
وی افزود: از سوی دیگر متأسفانه شاهدیم که دانشگاههای علوم پزشکی مختلف در سطح کشور، همایشهای علمی و آموزشی مشابه یا تکراری برگزار میکنند و باعث ایجاد تصورات غلط مادی و درآمدزایی از طریق دریافت حق ثبتنام این همایشها، میشوند که این موضوع نیز نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دانشگاهها و انجمن علمی بینایی سنجی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اختیاری شدن طرح نیروی انسانی فارغالتحصیلان بینایی سنجی، گفت: یکی از تبعات منفی این اقدام این است که در برخی از مراکز محروم و شهرستانها شاهدیم که اپتومتریست (یا چشم پزشک) وجود ندارد و مردم مجبورند برای دریافت خدمات سلامت چشم به شهرهای همجوار مراجعه نمایند. بنابراین لازم است در کنار اختیاری نمودن طرح نیروی انسانی، زمینه ایجاد اشتغال و انگیزه حضور همکاران در مناطق محروم را نیز فراهم نمود.
وی در پایان گفت: از دیگر مسائل صنفی مرتبط با گروههای علمی بینایی سنجی، سرنوشت شغلی فارغالتحصیل رشتههای مرتبط بینایی سنجی از دیگر کشورها است. مانند فارغالتحصیلان ارتپتیک که در وزارت بهداشت به غلط اپتومتریست تعریف شدهاند و اجازه کار یافتهاند در حالی که این گروه کاملا از اپتومتری جدا بوده و حیطه اختیاراتشان هم کاملا متفاوت است و یا اپتیشنها که در خارج دوره عینکسازی دیدهاند و در ایران بلاتکلیف هستند چرا که در ایران ما فقط عینکساز تجربی را داریم و اخیرا تعداد کمی فارغالتحصیلان اپتیک. بنابراین این افراد مجوز فعالیت خود را از وزارت بزرگانی اخذ میکنند و باعث تداخل کاری و تعدد سازمانهای تصمیمگیر در حوزه بینایی سنجی میشوند.
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