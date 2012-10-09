دولت افغانستان در سال 2014 سقوط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، این گروه دیروز گزارشی با نام "افغانستان: مسیر طولانی و سخت به سوی گذار در سال ۲۰۱۴" منتشر کرده و نسبت به تبعات خروج نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان هشدار داده است.

"کندیس راندیوکس" تحلیلگر ارشد امور افغانستان در گروه بحران های بین المللی می گوید: یک خطر واقعی به چشم می خورد که بر اساس آن، حکومت تحت حمایت آمریکا در افغانستان ممکن است پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال ۲۰۱۴ ساقط شود.

وی می افزاید: ارتش و نیروهای پلیس افغانستان برای دوران گذار آماده نیستند و در بحران به سر می برند.

در ادامه این گزارش آمده است: افغانستان به دلیل ناتوانی حکومت این کشور برای برگزاری انتخابات آزاد در آینده با تهدیدات بیشتری روبروست.

فرماندهان نیروهای ائتلاف می گویند: گروه طالبان همچنان توانایی آن را دارد که دست به حملات انتحاری زده و اقدام به بمبگذاری کند، ولی قدرت آن را ندارد تا سربازان افغان را که از سوی نیروهای خارجی تعلیم دیده اند شکست دهند.

به گفته آنها، ادامه کمک های بین المللی برای آموزش نیروهای نظامی افغانستان سرانجام طالبان را وادار خواهد کرد تا برای حل خشونت ها در این کشور وارد مذاکره با دولت مرکزی شود.

با این حال، گزارش گروه بحران های بین المللی به شدت از حامد کرزای، رییس جمهوری افغانستان، انتقاد کرده است.

کندیس راندیوکس در این رابطه می گوید: کرزای بیشتر علاقمند است تا قدرت خود را به هر وسیله ای که شده حفظ کند تا اینکه به دنبال اعتبار بخشیدن به سیستم سیاسی و ایجاد ثبات درازمدت در این کشور باشد.

این گزارش هشدار می دهد که اگر انتخابات آینده در افغانستان با اتهام های مربوط به تقلب روبرو شود، مشروعیت مقام های این کشور بیشتر نزول خواهد کرد و افغان های بیشتری به دنبال راه های جایگزین خواهند رفت.

این گروه در گزارش خود از مقام های افغان خواسته است تا هر چه سریعتر تاریخ مشخصی را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری تعیین کنند و موضوعات مربوط به نهادهای ناظر بر رای گیری را حل و فصل کنند.

گزارش یاد شده هشدار می دهد در صورت فقدان یک نقشه روشن برای گذار سیاسی، این خطر وجود دارد که حامد کرزای و سایر مقام های برجسته این کشور وارد یک رقابت سیاسی شوند که می تواند افغانستان را پس از خروج نیروهای ناتو، به طور فزاینده ای وارد چرخه خشونت کند.