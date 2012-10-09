پارازیت اثر مخرب بر سلامت ندارد/ اظهارات نادرست درباره عوارض پارازیت

محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارسال پارازیتهای ماهواره ای و شایبه هایی که از مخرب بودن این امواج حکایت دارد، اظهار داشت: براساس بررسی های صورت گرفته این امواج هیچگونه اثر مخربی بر سلامت انسان ندارد.

وی اضافه کرد: این پارازیتها قطعا مانند امواج رادیویی است که توسط گیرنده های تلویزیونی می تواند تصویر و صدا را ارسال کند و به طور قطع پیام مخربی در حوزه سلامت ندارند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس نهم با بیان اینکه در زمینه امواج پارازیتهای ماهواره ای مسئولان حوزه ارتباطات و امنیت باید نظرات خود را اعلام کنند، گفت: اگرچه این موضوع بحث حاکمیتی است و ارتباطی با کمیسیون بهداشت ندارد اما این کمیسیون مساله موردنظر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این امواج هیچ تاثیری در سلامت افراد جامعه ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه هر حاکمیتی برای صیانت از حریم و حقوق و فرهنگ جامعه خود حق دارد که این پارازیتها را ارسال کند، تصریح کرد: پارازیتهای ماهواره ای هیچگونه تخریب و آسیب و مشکلی در حوزه سلامت افراد ایجاد نمی‌کند و مسائلی که در زمینه بروز سقط جنین، ناباروری و یا سرطان در مورد این امواج مطرح می‌شود، کارشناسی شده نیست.