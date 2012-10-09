47 روستای بخش مرکزی شیروان دارای خانه بهداشت فعال است

دولت اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش مرکزی شیروان دارای 90 پارچه روستا و آبادی است که از این تعداد 70 روستا دارای جمعیتی بیشتر از 20 خانوار هستند.
وی اظهار داشت: در 10 پارچه از روستاهای این بخش مرکز درمانی فعال وجود دارد و در این مراکز نیز 12 پزشک، خدمات درمانی مختلف را به مردم ارائه میدهند.
اسماعیل زاده تصریح کرد: همچنین 47 روستای بخش مرکزی شیروان دارای خانه بهداشت و بهورز فعال بوده و مردم این مناطق تحت پوشش خدمات مختلف این خانههای بهداشت قرار میگیرند.
به گفته وی در کل شهرستان شیروان 76 خانه بهداشت روستایی فعال است و بخش قابل توجهی از روستاهای فاقد خانه بهداشت این شهرستان از مراکز درمانی همجوار استفاده میکنند.
در سطح خراسان شمالی نیز از 817 روستای موجود، خانههای بهداشت در 369 روستا فعال بوده و در این خانههای بهداشت 648 بهورز خدمات مختلف درمانی را به روستانشینان ارئه میکنند.
البته با تکمیل نظام شبکه در استان، تمام مناطق محروم و روستایی تحت پوشش خدمات درمانی قراردارند و محل خانههای بهداشت نیز بر اساس تعداد و پراکندگی جمعیت و تعداد روستاهای تحت پوشش، قرار گرفتن در مسیر طبیعی حرکت مردم محل و یا در مسیر راه گلوگاه اصلی روستاهای مجاور و ... تعیین و سعی شده تا خانههای بهداشت همپوشانی لازم برای ارائه خدمات درمانی را داشته باشند.
در حال حاضر در روستاهای شهرستان بجنورد 111 خانه بهداشت، شهرستان اسفراین 63 خانه بهداشت، شهرستان شیروان 76 خانه بهداشت روستایی، مانه و سملقان 54 خانه بهداشت، شهرستان گرمه 43 خانه بهداشت، جاجرم 17 خانه بهداشت و در روستاهای شهرستان فاروج نیز پنج خانه بهداشت خدمات درمانی را به روستاییان ارائه میدهد.
خراسان شمالی بیش از 800 روستا دارد و 48 درصد جمعیت 867 هزار نفری این استان در این مناطق سکونت دارند.
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