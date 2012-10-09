به گزارش خبرگزاری مهر، مجری مطالعات، طراحی و نظارت بر این طرح با اعلام خبر فوق افزود: با انجام مطالعات، محاسبات و طراحی دقیق این شبکه در دانشگاه صنعتی اصفهان، این دانشگاه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان مدرن ترین سیستم آبیاری قطره ای کشور را به مرحله بهره برداری خواهد رساند.

دکتر مهدی قیصری با اشاره به گستردگی فضای سبز موجود در دانشگاه صنعتی اصفهان و عدم دسترسی این دانشگاه به منابع آبی مستقل تصریح کرد: خشکسالی و کمبود منابع آبی در سال های اخیر و به تبع آن پرداخت هزینه های کلان به منظور خرید آب به همراه عواملی چون راندمان پائین آبیاری به شیوه های سنتی از ضرورت های اجرای این طرح در دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی افزود: کمیته فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس این دغدغه ها و به منظور حفاظت از منابع طبیعی و درختان کهنسال ارزشمند موجود در این دانشگاه، طی دو سال گذشته مطالعه، امکان سنجی، طراحی، متره و برآورد سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز و جنگل دانشگاه صنعتی اصفهان با اولویت بهره برداری صحیح از منابع آبی جهت حفظ و نگهداری درختان موجود را در دستورکار قرار داد.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مساحت اراضی مطالعه شده را بیش از 300 هکتار و مساحت اراضی در حال اجرا را حدود 220 هکتار عنوان کرد و افزود: روند مطالعات شبکه آبیاری تحت فشار دانشگاه صنعتی اصفهان قریب به نه ماه به طول انجامید که طی این مدت سازمان جهادکشاورزی استان نیز بطور همزمان روند اجرایی شدن طرح را مورد پیگیری قرار داد.

وی اضافه کرد: این طرح به لحاظ وسعت، نوع مطالعات، طراحی، اجراء و نوع تجهیزات به کار گرفته شده از دقیق ترین و منحصربفرد ترین سیستم های آبیاری فضای سبز کشور به شمار می رود.

قیصری تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از تعداد و نوع گونه های مختلف درختان این دانشگاه، صرفه جویی قابل توجه در میزان آب مورد بهره برداری، کاهش چشمگیر هزینه های مرتبط با نیروی انسانی، بهره وری اقتصادی بسیارزیاد و بهره گیری از ظرفیت دانشجویان دانشگاه در قالب پروژه های دانشجویی در راستای این طرح را از دیگر دستاوردهای مطالعه، طراحی و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دانشگاه صنعتی اصفهان بیان کرد.