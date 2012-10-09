محرومیت زدایی رویکرد پروژه های مهر ماندگار/ 15 دستگاه مجری طرح ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در این باره اظهارکرد: طرح های یاد شده با 57 درصد، بیشترین تعداد پروژه های مهر ماندگار استان را به خود اختصاص داده است.

تعریف پروژه ها با رویکرد حذف محرومیت از چهره نقاط کم برخوردار

وی ادامه داد: از این تعداد، 350 طرح در حوزه راه روستایی و 40 طرح در بخش گاز رسانی به روستاهاپیش بینی شده است.

به گفته وی ساخت سد، تقاطع غیر همسطح، بیمارستان، راهسازی، آبرسانی، شبکه های آبیاری و زهکشی، مراکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی موضوع دیگر پروژه هایی ست که با هدف زدودن غبار محرومیت از چهره نقاط کم برخوردار استان تعریف شده است.

پیشرفت فیزیکی 75 درصدی پروژه های مهرماندگار استان

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: پروژه های مهرماندگار استان به طور میانگین پیشرفت فیزیکی 75 درصدی دارد و غالب آن ها در صورت تامین اعتبار پیش از پایان فعالیت دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.

وی بر تسریع در روند اجرایی طرح های مهر ماندگار استان تا پایان دولت دهم تاکید کرد وافزود: بیش از 50 طرح در قالب حدود هزار پروژه در زمره طرح های مهر ماندگار تعریف شده اند که با تخصیص اعتبارات، بخش عمده آن تا پایان دولت دهم به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون از محل اعتبارات ملی و استانی برای این پروژه ها 11هزار و 410 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: برای اتمام پروژه های مذکور 10 هزار میلیاردریال دیگر مورد نیاز است که با تدابیر اتخاذ شده تامین خواهد شد.

واحدی تصریح کرد: شش تقاطع غیر همسطح،11 بیمارستان، شش پروژه آبرسانی به شهرها، دو شبکه ابیاری و زه کشی سدها، یک مرکز فرهنگی ورزشی توانبخشی، یک پروژه راه آهن، یک پروژه فرودگاهی، چهار هتل، یک موزه و یک دانشکده از دیگر پروژه های مهر ماندگار استان به شمار می رود.

15 دستگاه اجرایی مجری پروژه های مهر ماندگار

وی ادامه داد :19 شهرستان دارای پروژه مهر ماندگار هستند و 15 دستگاه اجرایی در استان مجری این پروژه ها هستند.

وی گفت: پیشرفت طرح های استان در بخش وزارت نیرو 84 درصد، میراث فرهنگی 64 درصد؛ صنعت، معدن و تجارت 75 درصد، راه و شهرسازی 64 درصد و بهداشت و درمان 56 درصد بوده است.

گفتنی است:950 طرح کلان و تاثیر گذار در کشور در قالب طرح مهر ماندگار تعریف شده که با تامین اعتبار ویژه تا پایان دولت دهم به اتمام خواهد رسید.