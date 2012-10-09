صرف 3.5 میلیارد تومان برای احیای خط کشی جاده های فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله روشن افزود: احیای خط کشی محورهای استان که از ابتدای شهریورآغاز شده با توان هرچه تمام تر توسط پنج اکیپ راهداری در حال انجام است.

وی بیان کرد: این عملیات گسترده راهداری به ترتیب اولویت راه های شریانی، راه های اصلی، فرعی و روستایی از ابتدای شهریور امسال آغاز شده و هم اکنون یز با جدیت هرچه تمام تر در حال پیگیری است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر در اکثر محورهای شریانی خط کشی به پایان رسیده و عملیات احیای خط کشی نیز تا ابتدای آذر اماه امسال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اعتبار عملیات احیای خط کشی محورهای فارس بالغ بر 3.5 میلیارد تومان بوده است.

روشن همچنین بیان کرد: ساخت این عملیات راهداری از ابتدای آذرماه به دلیل شروع بارشها در استان متوقف خواهد شد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اظهار داشت: از اوایل اسفند دوباره عملیات احیای خط کشیها در محورهای استان فارس به دلیل تردد بالا در تعطیلات نوروزی شروع خواهد شد تا در مقاطعی که خط کشی ها ضعیف شده و خطوط از بین رفته تواقص را مرتفع کنیم.

وی بیان کرد: عملیات احیای خطی کشی محورهای استان در طول سال به طور معمول انجام می شود.

روشن گفت: راهداران زحمتکش استان فارس به صورت گشت راهداری در 24 ساعت شبانه روز در محور های استان حضور دارند وضمن کنترل ایمنی وترافیک جاده ها در صورت نیاز به مسافران در راه مانده امداد رسانی وخدمات لازم را ارائه می دهند.

خط کشی از نوع علائم افقی راهها محسوب شده و به عنوان مکمل علائم عمودی درسطح محورها به شمار می رود.