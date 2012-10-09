تقدیر کانون هموفیلی ایران از مسئولان جشنواره سینمای کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران به جشنواره فیلم کودک و نوجوان آمده است: تردید نداریم که سینمای کودک و نوجوان ایران در سایه تلاش ارزشمند سینماگران کشورمان توانسته است جایگاه شایسته ای در سینمای جهان داشته و این موفقیتهای روز افزون همواره موجب سرافرای ایران عزیز بوده و هست.

توجه ارزشمند و مسئولانه دست اندرکاران برگزاری مسئولان برگزاری بیست و ششمین جشنواره به کودکان هموفیلی ایران انعکاسی از یک عزم شایسته برای استفاده از این رویداد برای جلب توجه شرکت کنندگان به حوزه های اخلاقی و انسانی است. کودکان و نوجوانان، آینه آینده جهان ما هستند. چه خوب است تصویری که در آن می‏افتد نقش مهر و عاطفه و اخلاق و انسانیت باشد. شما با قرار دادن تصویر کودکان هموفیلی در قاب این جشنواره به یک مسئولیت اجتماعی و دینی عمل کرده اید.

ما صمیمانه از توجه به کودکان هموفیلی در این رویداد هنری سپاسگزاری نموده و ابراز امیدواری می نماییم این تلاش ارزشمند منشاء توجه فیلمسازان و مولفین سینمای کودک ونوجوان به کودکانی گردد که می توانند و باید بتوانند علیرغم داشتن مشکلات خاص زندگی توام با نشاط و موفقیت داشته باشند. کانون هموفیلی ایران وظیفه خود می داند از بنیاد سینمایی فارابی که در فرصت بازی فوتبال خیرخواهانه بین تیمهای استقلال و باشگاه هنرمندان امکان پیوند این موسسه را با جشنواره محقق نمود، صمیمانه تشکر نماید.

و سخن آخر با دبیر بیست و ششمین جشنواره سینمای کودک و نوجوان، یاور گرانقدر بیماران هموفیلی شما زمینه ساز خرید گلهای بازی فوتبال دوستانه ای به نفع بیماران بودید. اما شما به آن 7 گل راضی نشدید و با حمایت از کودکان هموفیلی در این جشنواره هزاران گل لبخند و عاطفه و انسانیت به کودکان هموفیلی ایران هدیه کردید.