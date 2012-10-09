به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید معنوی اظهار داشت: با توجه به نیاز روز افزون مردم به سرویس های مخابراتی و نیز سهولت دسترسی مشترکین به خدمات ارائه شده توسط شرکت مخابرات سامانه 2020 (call canter) راه اندازی و جایگزین سامانه پرداخت قبوض 1818 خواهد شد.

وی افزود: با راه اندازی این سیستم یکپارچه مشترکین می توانند از طریق سامانه 2020 از تمام خدمات ارائه شده مخابرات، سرویس های مخابراتی رسیدگی به شکایات و نیز پاسخگویی به سوالات خود برخوردار شوند.

چهل و یکمین سامانه BTS تلفن همراه در شهرستان تفت راه‌اندازی شد



چهل و یکمین سامانه BTS تلفن همراه شهرستان تفت به نام BTS باقی آباد طزرجان راه اندازی شد.

این سامانه BTS که چهل و یکمین آنتن تلفن همراه این شهرستان محسوب می‌شود با سرمایه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال راه اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش مهر، این سامانه علاوه بر پوشش کامل روستای باقی آباد، مزرعه مستوفی، مزرعه احمد خان، مزرعه پاکوه و نقاط کور، جاده طزرجان را نیز تحت پوشش قرار داده است.