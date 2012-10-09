تلاش مجلس برای کنترل و هدایت دولت به نقطه مطلوب اقتصادی/ دولت عذرخواهی کند

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره وضعیت بازار ارز و اقدامات و توضیحات دولت پیرامون آن اظهارداشت: اینکه گفته شود هر آنچه از نابسامانی در بازار ارز شاهد بودیم، نتیجه تحریم هاست، درست نیست و اگر کسی از حداقل دانش سیاسی و بحث روابط بین الملل برخوردار باشد می داند که بیان این حرف غلط و عبث است.

وی ادامه داد: واگذاری مشکلات به وجود آمده که دلایل آن روشن است، به دوش مردم کار درستی نیست. تقریبا همه اقتصاددانان و تحلیل گران سیاسی اتفاق نظر دارند که چند فاکتور مهم در بحث نوسانات ارزی اثر گذار بوده است.

افزایش نقدینگی ناشی از رفتارها و تصمیمات دولت است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: فارغ از بحث روانی که این روزها باعت دلال بازی و شانتاژ در حوزه اقتصادی شد، مشکل ساختاری و افزایش نقدینگی در جامعه که ناشی از رفتارها و تصمیمات دولت در چند سال گذشته است و همچنین استفاده بیش از حد از ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و تزریق ریال در جامعه، انباشتی را ایجاد کرده که عرضه ارز نمی تواند این انباشت را تامین کند.

تاجگردون تصریح کرد: دلیل دیگری که قابل توجه است ضعف مدیریت وعدم ثبات در تصمیمات دولت و تصمیم گیران ارزی در کشور است که در چند ماه گذشته شاهد نوسانات در تصمیم گیری ها بودیم.

واردات 70 میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران عددی وحشتناک است

وی ادامه داد: از دلایل دیگر که می توان برای این آشفتگی نام برد، وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به واردات است که به عدد 60 - 70 میلیارد دلاری رسیده است. این یک عدد وحشتناک برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران است که می خواهد خودش را در مقابل تحریم ها مقاوم و واکسینه کند.

نماینده گچساران گفت: یک اقتصاد با 10-20 میلیارد دلار واردات وقتی به طور ناگهانی به رقم 60-70 میلیارد دلار می رسد، نمی تواند خودش را جمع کند.

مرکز مبادلات ارزی نتوانست عرضه و تقاضا را تامین کند

وی ادامه داد: دولت بازار مبادلات ارزی را راه اندازی کرد و مجلس هم تا حدودی با دولت در این باره همکاری کرد که شکافی ایجاد نشود، اما این بازار مبادلات ارزی به چند دلیل نتوانست کار خود را انجام دهد، نتوانست عرضه و تقاضا را تامین کند. همچنین نتوانست روی جدول تراز ارزی محاسبات خوبی تنظیم کند و متناسب با عرضه ارز طبقه بندی داشته باشد. نتیجه این موضوع باعث شد شکاف حاصل شود و بازار هم سوء استفاده کرد.

ضعف مدیریت سیاسی و اقتصادی باید جبران شود

تاجگردون گفت: واردکنندگان کالاها و دارندگان کالاهای لوکس و مصرفی در جامعه، از این بازار سوء استفاده کردند و دلالان هم کارهایی انجام دادند اما اینکه همه مشکلات را به گردن مردم و صرافان و دلالان بیندازیم کار غلطی است. مشخص است که روندی اتفاق افتاده و کار به اینجا رسیده است. برای بازگشت به گذشته هم باید روندی طی شود و ضعف مدیریت سیاسی و اقتصادی جبران شود.

دولت واژه "معذرت می خواهم" را بر زبان جاری کند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: دولت ما باید بپذیرد که واژه زیبای "معذرت می خواهم" را روی زبانش جاری کند که متاسفانه در فرهنگ امور اجرایی کشور ما این واژه جایی ندارد. مجلس هم نمی تواند از جانب دولت از مردم عذرخواهی کند زیرا امور اجرایی کشور دردست دولت است.

وی خاطرنشان کرد: بحث تحریم ها جزو مباحث و موضوعات سیاسی است که از گذشته بوده است و هم اکنون هم ادامه دارد اتفاقی نیست که در دو ماه رخ داده باشد بنابراین سهم عمده مشکلات بازار ناشی از ضعف مدیریت در امور اجرایی است.

تلاش مجلس برای هدایت دولت به کوچه ای که به نقطه مطلوب ختم شود

تاجگردون در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا دولت مدیریت و کنترل بازار ارز را رها کرد، گفت: واقعا انگیزه دولت در این زمینه را نمی دانم. یا تعمدی، مدیریت را رها کرد یا از دستش در رفت، یا اینکه روی مابه التفاوت قیمت ارز طمع کرد. به هر حال دلیل ارائه دو طرح فوریتی مجلس در روز یکشنبه گذشته برای مشخص کردن هزینه کرد مابه التفاوت نرخ ارز و توقف هدفمندی یارانه ها درمرحله دوم، برای حل مشکلات بود.

وی تاکید کرد:مجلس خواست دولت را به کوچه ای هدایت کند که وضعیت اقتصادی کشور به نقطه مطلوب ختم شود . مجلس می خواهد به نوعی دولت را کنترل کند تا اتفاق خاصی نیفتد که نتیجه آن وخامت بیشتر اوضاع باشد.