ارائه درمانهای نوین در چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نازیلا شهبازی افزود: چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس با محوریت "باورها و پندارها" در دندانپزشکی و با رویکرد علمی انتقادی به تبلیغات در حوزه علوم، مواد و تجهیزات دندانپزشکی از 10 تا 12 آبان ماه امسال در شیراز برپا می شود.

وی گفت: با توجه به ورود مواد و تکنولوژیهای نوین، کوشش بر این است تا بر اساس دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در مورد این مواد و تجهیزات جدید به مفاهیم و دیدگاه های علمی دست یابیم.

به گفته شهبازی، در این کنگره همچنین سعی شده تا مسائل تبلیغاتی و مورد ادعا به صورت کاملا علمی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این کنگره در قالب پانلهای متعدد علمی مانند تحقیقات و نوآوری، درد، تروما (ضربات)، تکنولوژیهای نوین دندانپزشکی و بیماریهای عمومی، زیبایی و طرح لبخند، ارگونومی، اکلوژن، اخلاق پزشکی، پزشکی قانونی و طب مکمل، کنترل عفونت، ایمپلنت، لیزر و دندانپزشکی جامعه نگر برپا می شود.

رئیس چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس همچنین از برگزاری کارگاه صنفی به همراه نمایشگاه تجهیزات و مواد دندانپزشکی طی سه روز برگزاری کنگره خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد در این کنگره با معرفی آخرین تکنولوژیها، تجهیزات، مواد و نیز جدیدترین روشهای حفاظت و مراقبت از بیماران و حتی خود دندانپزشکان در مقابل عوامل خطرزا و با ارایه راههای درمانی نوین و معرفی تازه ترین دستاوردهای علمی در زمینه دندانپزشکی، بتوان در درمان بهتر بیماران گامهای موثرتری برداشت.

شهبازی ادامه داد: اساسا در مقوله دندانپزشکی آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است، بخش آموزش عملی این علم است که بی اغراق می توان گفت، بدون آموزش های عملی، هر گونه دوره آموزشی، سمینار و کنگره نه تنها ناقص و عقیم است که قادر نیست، تاثیر چندانی بر کیفیت آموزش و درمانهای ارایه شده، توسط دندانپزشکان داشته باشد.

وی افزود: یکی از اهداف برگزاری هر کنگره دندانپزشکی برپایی کارگاههای آموزش عملی است که این کارگاهها علاوه بر آموزش تکنیکهای جدید و ارایه نوآوریهای عملی در این زمینه، محلی مناسب به منظور تبادل اطلاعات آموخته های دندانپزشکان و افزایش دانش فنی آنان است.

رئیس چهارمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران خاطر نشان ساخت: همزمان با این کنگره 14 کارگاه عملی با محتوای آموزشهای ایمپلنت، دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، جراحی زنده، آموزش تکنسینهای لابراتواری، لیزر دندانپزشکی و... برگزار می شود.