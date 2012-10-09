سند پیش نویس برنامه راهبردی صنعت مس آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی گفت: این سند پیش نویس پس از دریافت نقطه نظرات تکمیلی کارشناسان و صاحبنظران در چارچوب برنامه راهبردی صنعت،‌ معدن و تجارت کشور نهایی و ابلاغ خواهد شد.

وی اظهارداشت: با توجه به معادن غنی مس و قرار گرفتن بخش وسیعی از مناطق جغرافیایی در استان های مختلف بر روی کمربند معادن مس، چشم انداز بسیار مناسبی برای توسعه صنعت مس کشور وجود دارد.



احمدی تصریح کرد: با انجام سرمایه گذاری به موقع و متوازن در زنجیره صنعت مس کشور، ضمن جلوگیری از خام فروشی، صنایع پایین دستی با ارزش افزوده بالا نیز توسعه وسیعی خواهد یافت و این صنعت یکی از مهمترین صنایع کشور و منطقه خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه پنجم توسعه، تولید مس کاتد به 700 هزار تن و در افق چشم انداز، این میزان به یک میلیون و 200 هزار تن خواهد رسید.

