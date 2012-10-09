قهرمانان دوچرخه‌ سواران یزد خواستار ابقای رئیس هیئت دوچرخه سواری یزد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: ما ورزشکاران و امضاکنندگان این بیانیه، صاحبان 21 مدال جهانی و آسیایی و 98 مدال بینالمللی و بیش از 350 مدال کشوری هستیم که این تمام افتخارات تاریخ دوچرخهسواری استان یزد است. ما دوچرخهسواران ضمن تشکر از زحمات محمدرضا بابایی در یکسال و نیم گذشته که باعث رشد چشمگیر دوچرخهسواری استان یزد شد، از جنابعالی تقاضا داریم به دلایل ذیل از استعفای خود از ریاست هیئت دوچرخه سواری استان صرفنظر کرده و همچنان حامی ما جوانان رکابزن استان یزد باشید.
در این بیانیه آمده است: خوب میدانیم آنهایی که میگویند استعفا دهید، چکیده دوچرخه سواری استان نیستند بلکه چسبیده به دوچرخه سواری استان یزد هستند، آقایان معلوم الحالی که حرفهایشان در نشریات، علیه جنابعالی چاپ شده، سالهای سال هیئت دوچرخه سواری استان را در دست داشتند و نتیجه حضورشان از بین رفتن تمام پایههای این ورزش بود چرا که شعارشان «تفرقه بیانداز و حکومت کن» بود و هدفشان تنها کسب منافع شخصی و اعتبار از طریق سوء استفاده از نام هیئت دوچرخه سواری استان که با حضور شما دست آنان از هیئت کوتاه شد و منافعشان به خطر افتاد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیا فراموش کردهایم که آقایان برای ارسال تیم به قهرمانی کشور با مشکل مالی روبهرو بودند و گاهی ورزشکاران با هزینههای شخصی به مسابقات میرفتند و اما بعد از کسب عناوین قهرمانی ناگهان سطح شهر را پر میکردند از پلاکادرهای تبریک که آقایان با پولی که همواره میگفتند نیست تنها و تنها به نام خود مینوشتند و آیا فراموش کردهایم که دوچرخه سواری یزد سالهای سال به نام برادران سیدرضایی خلاصه میشد و خبری از زارع زادهها ، بیکها، رضاویها، شجاعتیها و زارعیانها نبود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیا فراموش کردهایم که آقایان دوچرخههای هیئت را در انبار گذاشته و مهر و موم میکردند و حتی به قهرمانان آسیا نیز دوچرخه نمیدادند و همگان دیدند که قهرمانان یزدی آسیا با دوچرخه شکسته رکاب میزدند و آیا فراموش کردهایم که نتیجه عملکردشان چیزی جز بیانگیزگی قهرمانان بزرگی چون داوود فتح آبادی، حمید بنازاده و مسلم ایمانی نبود که باعث شد در اوج قهرمانی عطای دوچرخه سواری را به لقای آن ببخشند.
دوچرخهسواران یزدی در این بیانیه خطاب به محمدرضا بابایی آوردهاند: نمیتوانیم فراموش کنیم که اگر حضور شما در این عرصه و حمایت شما نبود هیچیک از افتخارات دو سال اخیر دوچرخهسواری استان یزد شدنی نبود و اگر چنین نبود، دوچرخهسواری استان بعد از سالها با تیم پیشگامان کویر که 80 درصد رکابزنان آن بومی هستند، برای نخستین بار قهرمان ایران زمین نمیشد و اگر چنین نبود، برای نخستین بار درتاریخ دوچرخهسواری کشور و در بین تمامی تیمهای باشگاههای ایران تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان تنها تیم حرفهای پیست ایران مورد تائید فدراسیون جهانی قرار نمیگرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اگر چنین نبود، رده سوم مسابقات لیگ برتر در بخش جاده توسط تیم پیشگامان کویر که نماد دیگری از پیشرفت دوچرخهسواران یزدی است برای نخستین بار و در دوران مدیریت شما رقم نمیخورد و اگر چنین نبود، برای نخستین بار تیمی از ایران با نام پیشگامان کویر یزد در مسابقات بزرگی چون Grand prix moscow حایز رتبه نایب قهرمانی نمیشد و اگر چنین نبود، برای نخستین بار تیمی از یزد با نام کاشی پرسپولیس قهرمان بلامنازع لیگ برتر جوانان کشور نمیشد و همان جوانان نایب قهرمان تور بینالمللی مازندران نمیشدند.
دوچرخهسواران استان یزد در این بیانیه از بابایی خواستهاند؛ حال که ایرانیان عادت کردهاند نام دوچرخهسواری یزد را در صدر خبرهای ورزشی بشنوند و ببینند، بمانید تا موفقیتها را با هم تکرار کنیم و هر آنچه در رویاهایمان میپروراندیم، همچون امسال به واقعیت نزدیکتر کنیم و هرآنچه در توان داریم برای اعتلای نام یزد و کشور عزیزمان ایران به نمایش بگذاریم.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: گفتن این مهم اگرچه سخت است اما آنقدر حضور رئیس هیئت دوچرخهسواری برای ما حائز اهمیت است، که چناچنچه مدیریت امور را رها کنید ما نیز مدیریت رکابها را رها خواهیم کرد و هرگز با نامی تحت عنوان هیئت استان یزد در هیچ مسابقهای حضور نخواهیم یافت.
این نامه به امضای قهرمان دوچرخهسواری ایران، آسیا و جهان رسیده است که اسامی آنها در ذیل میآید:
سید معزالدین سیدرضایی، داوود فتح آبادی، حمید بنازاده، حمید بیک خورمیزی، ابوالفضل زارعزاده، سیدمحمد مهدی سیدرضایی، ناصر رضاوی، یعقوب افشاریان، محمدجواد حفظی، مسعود زارع، سیدمحمد حسینی، مسعود احسانپور، حسام الدین خورشیدی، مجید ابویی،سید مصطفی سیدرضایی، مجید زارعیان، علی اکبر زارعی، امیرحسین شجاعتی، حسان حاضری، حامد زارع، امیرحسین لاری و سعید زارع بیدکی.
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