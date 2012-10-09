برگزاری اردوی 44 روزه توسط تیم فوتسال صبای قم

قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش از برگزاری این اردو پنج روز به بازیکنان استراحت داده ایم و از امروز دور جدید تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را با حضور تمام بازیکنان در راه کسب آمادگی بیشتر برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: این اردو از امروز سه شنبه هجدهم مهر ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان تشکیل میشود و بازیکنان تیم فوتسال صبای قم به صورت منظم به تمرینات خود برای حضور موفق در ادامه لیگ برتر میپردازند.
برگزاری برنامه های آماده سازی صبا در سالن حیدریان قم
مربی تیم فوتسال صبای قم افزود: 44 روز دیگر به برگزاری دیدارهای هفته دهم از دور رفت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باقی مانده است و در این مدت میخواهیم برنامهریزی منسجمی برای تداوم موفقیتهای تیم داشته باشیم که به همین منظور تیم از امروز تمرینات آمادهسازی خود را از سر می گیرد.
وی با اشاره به برنامههای کادر فنی در این مدت، خاطرنشان کرد: اردوی آمادهسازی صبای قم علاوه بر انجام تمرینات تاکتیکی و برنامه های بدنسازی، در قالب دیدارهای تدارکاتی نیز ادامه مییابد و به مرور برنامههای تاکتیکی و رفع نقاط ضعف تیم نیز خواهیم پرداخت.
باقری با اشاره به عملکرد تیم صبای قم تصریح کرد: موفقیت صبای قم در دیدارهای 9 هفته اخیر با توجه به روحیه بسیار خوب بازیکنان تیم، قطعا برای تداوم عملکرد مثبت تیم ما موثر و مفید است زیرا ما به توانایی بازیکنان خود اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که تیم صبای قم با تکیه بر انگیزه بازیکنان جوان و با تجربه خود میتواند در لیگ چهاردهم تیمی موفق باشد.
صدرنشینی صبای قم تا پیش از پایان تعطیلات لیگ برتر فوتسال
وی افزود: برنامه بازیهای لیگ برتر نیز مشخص شده است و بر اساس این برنامه، تیم فوتسال صبای قم در هفته دهم چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، روز دوم آذر ماه در اهواز میهمان تیم فوتسال حفاری اهواز از تیمهای مدعی این فصل لیگ برتر فوتسال است.
مربی تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: نتایج تیم صبای قم در مقایسه با سایر تیمهای لیگ برتری و در مقایسه با دو سه دوره اخیر لیگ برتر بسیار خوب بوده است و تیم فوتسال صبای قم با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه در حال حاضر شرایط خوبی دارد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نفرات تیم فوتسال صبای قم را نفرات بومی تشکیل میدهند و این دقیقا همان موضوعی بود که سالها به دنبال آن بودیم، یعنی تیمی داشته باشیم که در حد امکان بیشتر تشکیلات آن را نفرات قمی تشکیل دهند.
باقری اضافه کرد: کسب شش پیروزی در هشت بازی گذشته عملکرد کم نظیری است که با تکیه بر توان بالای بازیکنان توانمند فوتسال قم به دست آوردهایم و امیدوارم با حمایت های مسئولان باشگاه این روند در ادامه لیگ همچنان تداوم داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتسال صبای قم از برپایی اردوی آمادهسازی این تیم برای حضوری قوی در ادامه مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور خبر داد.
قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش از برگزاری این اردو پنج روز به بازیکنان استراحت داده ایم و از امروز دور جدید تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را با حضور تمام بازیکنان در راه کسب آمادگی بیشتر برگزار میکنیم.
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