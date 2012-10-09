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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

شهریاری:

پایگاه امدادی بیرجند به 112 حادثه دیده خدمات ارائه کرد

پایگاه امدادی بیرجند به 112 حادثه دیده خدمات ارائه کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال در پایگاه امداد جاده ای بیرجند به 112 حادثه دیده خدمات امدادی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح سه سوله امدادی بیرجند و بازدید از پایگاه امدادی این شهرستان اظهارداشت:  در نیمه نخست امسال 57 مورد حادثه در پایگاه امداد جاده ای بیرجند پوشش داده شده که از این تعداد 30 مورد حوادث جاده ای بوده است.

وی میانگین رسیدن به صحنه حادثه در این پایگاه را کمتر از پنج دقیقه اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به میانگین کشوری 8 دقیقه کمتر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به افتتاح سه سوله امدادی بیرجند اشاره کرد و افزود: این سوله ها در مدت 6 ماه  با هزینه 700 میلیون تومان و  با زیربنای 3 هزار مترمربع در ورودی شهر بیرجند افتتاح می شود.

شهریاری عنوان کرد: در این سوله ها اقلام امدادی هلال احمر  برای مواقع اضطراری و کمک رسانی در حوادث نگهداری می شود.

وی افزود: حرکت در جهت اشاعه فرهنگ خودامدادی با اتکا به توسعه زیر ساخت های عمرانی و امدادی از مهم ترین مباحثی است که در سفر دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور به استان پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1715637

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