برگزاری کارگاههای آموزشی روباتیک در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاههای آموزشی روباتیک با هدف فراهم کردن بسترهای فرهنگ سازی و آشنایی با علم روباتیک در میان دانش آموزان سطوح دبیرستان و راهنمایی در بخش مسابقات و سرگرمی ششمین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می شود.

در این کارگاهها پس از تحویل قطعات روباتها، ‌به دانش آموزان در فضایی که برای بحث روباتیک در نظر گرفته شده آموزش ساخت روبات داده می شود و سپس آنها می توانند با رباتهای خود روی برد مخصوصی که برای معرفی روبات ها در نظر گرفته شده به مسابقه بپردازند.

در این راستا برای ترویج صحیح فرهنگ روبات، از تعدادی از اساتید برجسته دانشگاههای کشور به همراه برخی از تیم های روبوتیک این دانشگاهها دعوت شده تا با حضور در این بخش، روبات های خود را معرفی کرده و توضیحاتی در خصوص این موضوع ارائه کنند.

در این دوره از نمایشگاه برای تمامی شرکتها و تولیدکنندگان ایرانی فعال در زمینه روباتیک، فضایی فراهم شده تا آنها بتوانند روباتهای خود را در این نمایشگاه معرفی کنند.

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تا 22 مهرماه در مصلی تهران دایر است.