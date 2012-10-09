برگزاری جشن صنعت پاک همزمان با هفته هوای پاک

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: امسال و همزمان با هفته هوای پاک جشن صنعت پاک در سراسر کشور برگزار می شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه در تقویم سالانه روز 29 دی ماه به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است، گفت: در هفته هوای پاک صنایعی که مجوز زیست محیطی را از سازمان محیط زیست دریافت کرده اند و به عنوان صنعت پاک هستند معرفی و تجلیل می شوند.

به گفته وی، صنایع پاک علاوه بر معرفی در هفته هوای پاک امیتاز ویژه خواهند گرفت.

شاعری با اشاره به اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوا در پایتخت و ۷ کلانشهر کشور در حال انجام است، اظهار داشت: در این راستا ساماندهی واحدهای صنعتی آلاینده در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال ۹۲ تمام صنایع آلاینده در کشور به صنعت پاک تبدیل خواهند شد.