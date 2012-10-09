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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

ثمررخی:

51 فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان کرمان اکران می شود

51 فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان کرمان اکران می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از اکران 51 فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان کرمان خبر داد.

میثم ثمررخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز جشنواره کودک و نوجوان از 19 مهرماه در کرمان اظهار داشت: این جشنواره تا 23 مهر ماه  همزمان با سرسر کشور ادامه پیدا می کند.

این مسئول بیان داشت: هدف از برگزاری این فیلم ها توجه دادن کودکان و نوجوانان به مفاهیم ارزشی است.

وی یادآور شد: در این جشنواره 11 فیلم 35 دقیقه ای، ده فیلم ویدئویی و 30 فیلم ضبط شده اکران می شود.

ثمررخی در خصوص امکان اکران فیلم های جشنواره در شهرستان های استان کرمان گفت: فیلم های ضبط شده بر روی نوارها در شهرستان های بافت، زرند، کوهبنان، بم و بردسیر اکران می شوند.

این مسئول همچنین با اشاره به اکران فیلم های 35دقیقه ای برای نخستین بار در کرمان بیان داشت: این فیلم ها در سینماهای مهتاب، آسیا و شهرتماشا به نمایش گذاشته می شوند.

ثمررخی تصریح کرد: این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای فرهنگ سازی در زمینه های مختلف است.

کد مطلب 1715641

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