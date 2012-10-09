واحدهای تجاری پیشتاز بازار ایران معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی رضوی دبیر هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، با اعلام این خبر گفت: پس از انتشار فرم های نظرسنجی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اینترنتی این جشنواره اطلاعات مربوط به میزان محبوبیت و اشتهار این برندها در 63شاخه صنعتی و اقتصادی جمع آوری و پس از ارزیابی نهایی نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی هدف از معرفی واحدهای تجاری پیشتاز در بازار را حمایت از تولیدات داخل و ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد و اظهار داشت: در ارزیابی های اولیه تلاش شده است تا در تمام حوزه ها ها تعداد محدودی از برندهای خوشنام و فعال در بازار انتخاب و سپس از بین آنها یک واحد برتر در هر حوزه انتخاب می شود.



دبیر هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، با اشاره به استقبال از انتخاب واحدهای تجاری پیشتاز تصریح کرد: در انتخاب شرکت های خوشنام در بازار ایران ویژگی هایی همچون کیفیت، در دسترس بودن، حسن شهرت و خدمات پس از فروش مد نظر است.



رضوی در پایان با بیان اینکه هشتمین دوره برگزاری این جشنواره با ویژگی های منحصر به فردی همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: به منظور تجلیل از مقام پیشکسوتان صنعت، هر ساله از یکی از آنان به شکل ویژه تجلیل به عمل می آید و

باشکوه ترین جشن سالانه صنعت کشور در سال جاری نکوداشت «استاد منوچهر سلطانی حسینی» بنیانگذار شرکت ایران آوندفر خواهد بود.