به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی صدر با اعلام این خبر افزود: فهرست اسامی پذیرفته شدگان در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دوره‌های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

وی ادامه داد: پذیرفته‌شدگان لازم است در یکی از روزهای شنبه 22 تا دوشنبه 24 مهرماه با در دست داشتن مدارک به نشانی تعیین شده در دفترچه راهنما مراجعه کنند.

معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: پذیرفته شدگان باید درروزهای اعلام شده

مدارک لازم را که شامل شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری، تصویر شناسنامه و اصل آن، تصویر کارت ملی و اصل آن، اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن، اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه و یا گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن را ارایه کنند.

وی از دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به اصل فرم تاییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است، گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار برای پذیرفته‌شدگان شاغل، اشاره کرد.

صدر تصریح کرد: پذیرفته شدگان برادر، مدرکی را که وضعیت نظام وظیفه آنان را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مذکور مشخص کرده با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در دفترچه راهنمای پذیرش ارایه کنند.