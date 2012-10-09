«ارسولا کرشل» برنده کتاب سال 2012 آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچر بوخ پرایز، این جایزه 25 هزار یورویی به سنت هر سال دیشب یک شب پیش از شروع به کار نمایشگاه کتاب فرانکفورت در مراسمی که با حضور 300 میهمان برگزار شده بود، به برندهاش اهدا شد.
این نویسنده 64 ساله در رمانش به روایت زندگی یک قاضی به نام ریچارد کورنیتسر میپردازد که با بازگشت از تبعید در آلمان نازی، به زادگاهش بازگشته، اما باید بار دیگر پاسخگو باشد و از این رو به مرور حق و عدالت و بررسی این مفاهیم میپردازد.
سبک این رمان که تلفیقی از سبک داستانی، گزارش، مقاله و تحلیل است، دوره پس از جنگ جهانی را بررسی میکند.
کرشل 13 کتاب شعر در کارنامه ادبی اش دارد و به همین دلیل به عنوان یک شاعر شناخته میشود. او پیش از این رمان، رمان «شانگهای دور از کجا» را سال 2009 منتشر کرده بود.
در این رقابت خانم کرشل موفق شد پنج فینالیست دیگر را پشت سر بگذارد.
سال گذشته اویگن روگه با رمان «در زمان روشنایی رو به کاهش» برنده این جایزه معتبر شد.
نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت 2012 امروز سهشنبه شب 9 اکتبر (18 مهر) طی مراسمی رسمی افتتاح میشود.
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