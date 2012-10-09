چیستا یثربی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"نزدیک تر" که از پنجشنبه 13 مهرماه اجرای خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است از دوشنبه 17 مهرماه تا چهارشنبه 19 مهرمماه به صورت نیم بها به دانشجویان رشته های مختلف فروخته می شود.

وی افزود: این نمایش درباره عشق یک دختر و پسر مهندس جوان است که هر دو این شخصیت‌ها به عنوان مهندس ناظر در شرکتی مشغول به کار هستند اما دروغ، ریا، خلافکاری، اختلاس و...آنها را به تدریج به زندگی زیرزمینی می‌کشد.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی قرار بوده یکی از اپیزودهای فیلم سینمایی"دعوت" ابراهیم حاتمی کیا باشد اما به دلیل قابلیت تبدیل شدن به داستانی بلند به نمایشنامه تبدیل شده است. در"نزدیک تر" مارال مختاری و علیرضا مهران به عنوان بازیگر حضور دارند. موسیقی زنده اثر نیز توسط مهدی مختاری ساخته شده است. طراحی صحنه را علیرضا مهران و طراحی لباس را نیایش میمندی نژاد برعهده دارند و آرمان خلعتبری پوستر و بروشور این نمایش را طراحی کرده است.



نمایش "نزدیک ‌تر"هر روز ساعت 19:30با مدت زمان 65 دقیقه در تالار "سایه" مجموعه تئاتر شهربا شیوه ای مدرن و تکنیک های تئاتر درمانی اجرا می‌شود.