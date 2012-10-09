  1. اقتصاد
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

مهر گزارش می‌دهد:

جدول کامل تغییر قیمت خودروها/ خداحافظی با خودروی زیر 10 میلیون

جدول کامل تغییر قیمت خودروها/ خداحافظی با خودروی زیر 10 میلیون

جدول کامل تغییر قیمت خودروها منتشر شد، ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییرات در قیمت خودرو را از 12 مهرماه مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرانجام سکوت خود را شکست و به صورت رسمی، افزایش قیمت خودروها را از 12 مهرماه امسال مجاز اعلام کرد.

برهمین اساس، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط 18 درصدی را اعمال کرده و سقف 20 درصد را در قیمت‌گذاری خود رعایت کنند. برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت 10 درصدی در نظر گرفته شده است.

پیش از این مهر گزارش داده بود: براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور میانگین 10 درصد افزایش گروه خودروسازی سایپا به طور میانگین 18 تا 20 درصد افزایش یافته است.  

جدول زیر قیمت جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، را نشان می‌دهد. گفتی است در این جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو نبود. در همین حال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل 87 میلیون و 384 هزار ریال، وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل 99 میلیون و 660 هزار ریال و سمند LX بنزینی 210 میلیون و 900 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

قیمت جدید محصولات 3 خودروساز به روایت سازمان حمایت
ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت
1 پارس خودرو  تندر 90 مدلE2LP دوگانه سوز  دستگاه  230.400.000  91.07.12
2 پارس خودرو  تندر 90 مدلE2LP   دستگاه   210.500.000  91.07.12
3 پارس خودرو  مگان 2000CC اتوماتیک  دستگاه   446.600.000  91.07.12
4 پارس خودرو   مگان 1600CC لوکس دستگاه   386.100.000  91.07.12
5 پارس خودرو   تیانا مدل MID دستگاه   743.500.000  91.07.12
6 پارس خودرو   مگان معمولی 1600CC دستگاه   354.600.000  91.07.12
7 پارس خودرو   مگان 2000 دنده‌ای  دستگاه  403.900.000  91.07.12
8 پارس خودرو   تندر 90 مدل E1+CP با ایربگ  دستگاه  181.100.000  91.07.12 
9 پارس خودرو   قشقایی مدل HIGHT  دستگاه  657.600.000  91.07.12 
10 پارس خودرو  قشقایی  مدل MID  دستگاه   622.200.000  91.07.12
11 پارس خودرو  تیانامدل HIGHT  دستگاه   804.100.000  91.07.12 
12 سایپا  SL-131 دستگاه  

115.400.000 

 91.07.12 
13 سایپا   SL-132 دستگاه   116.600.000  91.07.12
14 سایپا   SL-111  دستگاه  117.800.000  91.07.12
15 سایپا   SL-141 دستگاه   109.300.000  91.07.12 
16 سایپا   ریو  دستگاه   177.500.000  91.07.12 
17 سایپا   تیبا  دستگاه   154.300.000  91.07.12
18 مدیران خودرو  MVM  سه سیلندر  دستگاه   123.900.000  91.07.12 
19 مدیران خودرو   MVM  چهار سیلندر  دستگاه   136.850.000 91.07.12 
20 مدیران خودرو  MVM  اتومماتیک   دستگاه  136.740.000  91.07.12 
21 مدیران خودرو  MVM 530  دستگاه  283.200.000  91.07.12 
22 مدیران خودرو  تیگو (X33)  دستگاه   416.400.000  91.07.12 
23 مدیران خودرو  MVM 315  دستگاه  226.800.000  91.07.12

به گزارش مهر، امروز برخی رسانه‌های کشور هم جدولی منتشر کرده‌اند که قیمت جدید و قدیم خودروها را نشان می‌دهد. البته مشخص نیست این قیمت‌ها و درصد افزایش آنها مورد تائید کدام دستگاه است، اما مهر آن را منتشر می‌کند. 

قیمت‌های جدید و قدیم خودروها
نام خودرو قیمت قبلی قیمت فعلی درصد تغییرات
پرایدSX  10500000  12530000  19.3
پراید SL  9900000  11940000  20.6
تیبا  12858000  15400000  19.8
مگان اتومات  37210000  44600000  19.9
ماکسیما  58990000  67500000  14.24
نیسان پیکاپ  42000000  50350000  19.9
تندرE1  15301000  18900000  23.5
تندر E2  17540000  21040000  22
سمندSE  14858000  17480000  17.6
سمندEF7  19454000  21818000  12.1
سمندLX  17242000  19458000  12.8
سورنELX  21184000  25630000  21
سمند دوگانه  18282000  21940000  20
پژو206تیپ 2  17481000  19424000  11.1
پژو206 تیپ6  20812000  24970000  20
پژو207دنده ای  20137000  24160000  20
پژو207 اتومات  22761000  27320000  20
206 صندوقدارV8  20421000  22690000  11.1
206صندوقدارV9  21997000  26970000  22.7
پژو TU5 405  16647000  18669000  12.1
پژو405 دوگان  17420000  19113000  9.7
پارس سال  20481000  22970000  12.2
پارس اتومات  23223000  26444000  13.9
پارسELX  23194000  27540000  18.7
ویتارا کلاس 8 اتومات  58274000  75000000  28.7
ویتارا کلاس 5 اتومات  53922000  70000000  29.8
ویتارا کلاس8 دنده ای  52770000  69150000  31
کیزاشی فول  77000000 85750000   11.4

به گزارش مهر، خودروهای پیش فروش شده چهارخودروساز ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که تا قبل از 12 مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست.

کد مطلب 1715650

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