جدول کامل تغییر قیمت خودروها/ خداحافظی با خودروی زیر 10 میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرانجام سکوت خود را شکست و به صورت رسمی، افزایش قیمت خودروها را از 12 مهرماه امسال مجاز اعلام کرد.

برهمین اساس، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط 18 درصدی را اعمال کرده و سقف 20 درصد را در قیمت‌گذاری خود رعایت کنند. برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت 10 درصدی در نظر گرفته شده است.

پیش از این مهر گزارش داده بود: براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور میانگین 10 درصد افزایش گروه خودروسازی سایپا به طور میانگین 18 تا 20 درصد افزایش یافته است.

جدول زیر قیمت جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، را نشان می‌دهد. گفتی است در این جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو نبود. در همین حال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل 87 میلیون و 384 هزار ریال، وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل 99 میلیون و 660 هزار ریال و سمند LX بنزینی 210 میلیون و 900 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

قیمت جدید محصولات 3 خودروساز به روایت سازمان حمایت ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت 1 پارس خودرو تندر 90 مدلE2LP دوگانه سوز دستگاه 230.400.000 91.07.12 2 پارس خودرو تندر 90 مدلE2LP دستگاه 210.500.000 91.07.12 3 پارس خودرو مگان 2000CC اتوماتیک دستگاه 446.600.000 91.07.12 4 پارس خودرو مگان 1600CC لوکس دستگاه 386.100.000 91.07.12 5 پارس خودرو تیانا مدل MID دستگاه 743.500.000 91.07.12 6 پارس خودرو مگان معمولی 1600CC دستگاه 354.600.000 91.07.12 7 پارس خودرو مگان 2000 دنده‌ای دستگاه 403.900.000 91.07.12 8 پارس خودرو تندر 90 مدل E1+CP با ایربگ دستگاه 181.100.000 91.07.12 9 پارس خودرو قشقایی مدل HIGHT دستگاه 657.600.000 91.07.12 10 پارس خودرو قشقایی مدل MID دستگاه 622.200.000 91.07.12 11 پارس خودرو تیانامدل HIGHT دستگاه 804.100.000 91.07.12 12 سایپا SL-131 دستگاه 115.400.000 91.07.12 13 سایپا SL-132 دستگاه 116.600.000 91.07.12 14 سایپا SL-111 دستگاه 117.800.000 91.07.12 15 سایپا SL-141 دستگاه 109.300.000 91.07.12 16 سایپا ریو دستگاه 177.500.000 91.07.12 17 سایپا تیبا دستگاه 154.300.000 91.07.12 18 مدیران خودرو MVM سه سیلندر دستگاه 123.900.000 91.07.12 19 مدیران خودرو MVM چهار سیلندر دستگاه 136.850.000 91.07.12 20 مدیران خودرو MVM اتومماتیک دستگاه 136.740.000 91.07.12 21 مدیران خودرو MVM 530 دستگاه 283.200.000 91.07.12 22 مدیران خودرو تیگو (X33) دستگاه 416.400.000 91.07.12 23 مدیران خودرو MVM 315 دستگاه 226.800.000 91.07.12

به گزارش مهر، امروز برخی رسانه‌های کشور هم جدولی منتشر کرده‌اند که قیمت جدید و قدیم خودروها را نشان می‌دهد. البته مشخص نیست این قیمت‌ها و درصد افزایش آنها مورد تائید کدام دستگاه است، اما مهر آن را منتشر می‌کند.

قیمت‌های جدید و قدیم خودروها نام خودرو قیمت قبلی قیمت فعلی درصد تغییرات پرایدSX 10500000 12530000 19.3 پراید SL 9900000 11940000 20.6 تیبا 12858000 15400000 19.8 مگان اتومات 37210000 44600000 19.9 ماکسیما 58990000 67500000 14.24 نیسان پیکاپ 42000000 50350000 19.9 تندرE1 15301000 18900000 23.5 تندر E2 17540000 21040000 22 سمندSE 14858000 17480000 17.6 سمندEF7 19454000 21818000 12.1 سمندLX 17242000 19458000 12.8 سورنELX 21184000 25630000 21 سمند دوگانه 18282000 21940000 20 پژو206تیپ 2 17481000 19424000 11.1 پژو206 تیپ6 20812000 24970000 20 پژو207دنده ای 20137000 24160000 20 پژو207 اتومات 22761000 27320000 20 206 صندوقدارV8 20421000 22690000 11.1 206صندوقدارV9 21997000 26970000 22.7 پژو TU5 405 16647000 18669000 12.1 پژو405 دوگان 17420000 19113000 9.7 پارس سال 20481000 22970000 12.2 پارس اتومات 23223000 26444000 13.9 پارسELX 23194000 27540000 18.7 ویتارا کلاس 8 اتومات 58274000 75000000 28.7 ویتارا کلاس 5 اتومات 53922000 70000000 29.8 ویتارا کلاس8 دنده ای 52770000 69150000 31 کیزاشی فول 77000000 85750000 11.4

به گزارش مهر، خودروهای پیش فروش شده چهارخودروساز ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که تا قبل از 12 مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست.