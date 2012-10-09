45 خیر مدرسه ساز دامغان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز این شهرستان در یازدهم آبانماه سال جاری، اظهار داشت: در شهرستان دامغان 45 خیر مدرسه ساز وجود دارد.

وی همچنین افزود: این تعداد خیر مدرسه ساز در زمینه های اهداء زمین، ساخت و تجهیز نماز خانه، ساخت و تجهیز کارگاه و سایت های آموزشی، آسفالت مدارس، ساخت و تجهیز سالن اجتماعات و خرید دستگاه چاپ و فتوکپی مدارس مشارکت و همکاری دارند.

دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان یادآور شد: در چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز از 15 خیر که نسبت به ساخت مدرسه، نمازخانه و کمک های مالی نقش داشتند تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

وی ضمن معرفی فضاهای خیرساز در آموزش و پرورش دامغان و فعالیت چشمگیر خیرین در سنوات گذشته در این شهرستان اظهار داشت: باید با همراهی و همکاری خیرین، نیازهای فضاهای آموزشی رفع شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و ارتقاء سایت های اینترنتی در پژوهشگاه و پژوهش سرای دانش آموزی باید با مشارکت خیرین که همراه همیشگی آموزش و پرورش بوده گام برداریم.

وی گفت: در مهر ماه امسال و همزمان با آغاز سال تحصیلی نمازخانه دبستان دخترانه ابتدایی شاهد 2 از سوی خیر مدرسه ساز حاج سید علی اکبرشاهچراغ احداث شده بود افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

امانی همچنین در پایان از افتتاح و بهره برداری آموزشگاه خیرساز بقیه الاعظم (عج) در شهرک بوستان دامغان خبر داد.

چهارمین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان در روز 11 آبانماه سال جاری برگزار می شود.