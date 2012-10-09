به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن اشاره به هفته کاهش بلایای طبیعی گفت: بیش از 90 درصد از خسارات ناشی از بلایای طبیعی این استان مربوط به سه حادثه، "خشکسالی، سرمازدگی و سیل" است.

وی اظهار داشت: این هفته نمادی از عملکرد شورای مدیریت بحران و فرصت مغتنمی است، برای اینکه مردم بلایای طبیعی و راه های مقابله با آن را بهتر بشناسند.

منابع انسانی سرمایه‌های سازمان

معاون امور عمرانی استاندار سمنان منابع انسانی را سرمایه‌های هر سازمان دانست و گفت: منابع انسانی بدون آموزش راه به جایی نمی‌برد، بنابر این تمام دستگاه های عضو مدیریت بحران، موظفند دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود را برگزار کند.

جانفشان عراقی با بیان اینکه استان سمنان در بخش آموزشی در سال گذشته رتبه 14 کشوری را کسب کرده که این در شأن استان نسیت و شایستگی استان رسیدن به رتبه پنج کشوری است، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از ساخت و سازها در مناطق مسکونی روستایی که دچار رانش یا لغزش زمین می‌شوند، باید بنیاد مسکن این طرح ها را به طرح هادی روستایی واگذار کند.

آزمون استخدامی شهرداری 28 مهرماه برگزار می شود

معاون امور عمرانی استاندار سمنان از ثبت نام پنج هزار و 219 نفر برای آزمون استخدام در شهرداری های استان سمنان خبر داد و گفت: مجوز استخدامی شهرداری ها استان سمنان 147 نفر است.

وی تعداد شرکت کنندگان خانم در این آزمون را یک هزار و 874 نفر ذکر کرد و گفت: مابقی آقایان هستند.

جانفشان عراقی برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها را به صورت سراسری و همزمان با هفت استان دیگر ذکر کرد و گفت: این آزمون به صورت هماهنگ توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

معاون عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه بیست و چهارم مهر ماه آغاز و تا بیست و هفتم مهر ماه ادامه دارد، گفت: روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم نیز برای رفع اشکال تعیین شده است.

توسعه عمرانی شهرها تنها وظیفه شهرداری‌ها نیست

وی با بیان این که توسعه عمرانی شهرها تنها وظیفه شهرداری‌ها نیست، تاکید کرد: برنامه ریزی مناسب، متعادل کننده خدمات شهری و فرهنگی شهرداری ها است.

جانفشان عراقی با بیان اینکه وظیفه شهرداری به امور سخت افزاری ختم نمی شود، افزود: برنامه ریزی فرهنگی نیازمند ایجاد هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان ضمن اشاره به اینکه انتظار و توقعات فرهنگی مردم از شهرداری ها در خصوص اجرای امورات فرهنگی حتی بیشتر از مسائل و مشکلات عمرانی و خدماتی بوده که وظیفه ذاتی شهرداری ها است، اظهار داشت: آماده سازی زمینه های مساعد جهت گسترش مسائل فرهنگی و رشد و ارتقاء فرهنگ در اذهان عمومی ضرورت دارد.

حرکت کند پروژه ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود

وی با اشاره به پروژه های مهرماندگار استان سمنان، گفت: دو پروژه بزرگ بیمارستان 85 تختخوابی مهدیشهر و ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود از میزان پیشرفت مقرر عقب هستند که باید سرعت ساخت بیشتری داشته باشند.

جانفشان عراقی با بیان اینکه این دو پروژه به سختی در قالب پروژه های مهرماندگار در استان سمنان قرار گرفتند، خواستار اهتمام بیشتر مدیران در مورد اتمام این دو پروژه شد.

وجود دوهزار هکتار بافت فرسوده در سطح استان سمنان

معاون عمرانی استاندار سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت بافت های فرسوده استان سمنان، با بیان اینکه این مطلب که دوهزار هکتار بافت فرسوده در سطح این استان وجود دارد، گفت: شهر شاهرود با 456 هکتار بافت فرسوده و شهر سمنان با حدود 450 هکتار دارای بیشترین بافت فرسوده و شهرهای میامی با شش هکتار و شهر امیریه با 9 هکتار دارای کمترین مساحت بافت فرسوده شهری در استان سمنان می باشند.

وی اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساکنین بافت های فرسوده شهری، تخفیف در عوارض شهرداری جهت متقاضیان بافت های فرسوده شهری، اجراء طرح های الگو در زمینه معماری و شهر سازی توسط دولت و شهرداری ها در محدوده بافت فرسوده و ارائه خدمات عمومی مناسب به متقاضیان محدوده های بافت فرسوده شهری را از راهکارهای مناسب برای احیای بافت های فرسوده شهرهای مختلف برشمرد.

احیاء بافت های فرسوده استان سمنان به اعطاء تسهیلات بانکی ارزان قیمت

پرهام جانفشان عراقی با اشاره به اعطاء تسهیلات بانکی جهت ساخت و احیاء بافت های فرسوده استان سمنان گفت: طی یکسال گذشته جهت احیاء بافت های فرسوده شهر سمنان، تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه و طی آن یک هزار و 50 واحد احیاء شده است.

وی از ساخت 230 واحد در بافت های فرسوده شهر شاهرود خبر داد و گفت: در همین مدت 670 واحد از بافت های فرسوده در شهر گرمسار نیز از طریق ارایه تسهیلات ویژه این طرح، احیاء و تجدید بنا شده است.

تجدید بنا 970 واحد مسکونی از طریق ارایه تسهیلات بانکی در دامغان و مهدیشهر

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین گفت: در شهرهای دامغان و مهدیشهر نیز طی سال گذشته به ترتیب 400 و 570 واحد مسکونی از طریق ارایه تسهیلات تجدید بنا شده است.

وی از ارائه بسته های تشویقی به شهروندان جهت ساخت مابقی بافت های فرسوده استان سمنان خبر داد و گفت: ادامه روند اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان نوسازی، اعطای تراکم های تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده و هدایت مسکن های خود ساز در این بافت ها از جمله این بسته های تشویقی و تسهیلات ارائه شده است که همچنان در اولویت برنامه ها قرار خواهد داشت .

آزاد راه قم به گرمسار باید شش خطه شود

جانفشان عراقی با بیان اینکه آزاد راه قم به گرمسار نیز باید شش خطه شود گفت: تقاطع و طراحی ورودی شهر بر عهده استان است و تامین ارتباط با شهرستان را پیمانکار بر عهده خواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل پولی و اعتباری در آزاد راه قم تا گرمسار نداریم، گفت: مشاورین و پیمانکاران شایسته ای مشخص شده تا این کار را با حداقل آسیب ها انجام دهند.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: آزاد راه قم تا گرمسار تا اوایل سال آینده باید به پایان برسد.

ساخت آزاد راه قم ـ تهران مشهد "حرم تا حرم" با سه هزار میلیارد تومان اعتبار

وی همچنین با اشاره به اینکه آزاد راه قم ـ تهران مشهد "حرم تا حرم" به طول یک هزارکیلومتر شش خطه و دو باند است، افزود: این آزاد راه حرم حضرت معصومه(س) را در قم به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد مقدس متصل می‌کند.

معاون عمرانی استاندار سمنان، هزینه ساخت این آزاد راه سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است و کار ساخت آن از مهر ماه سال 89 با حضور رئیس جمهور آغاز شده است.

ضرورت ایجاد پایگاه امداد هوایی در استان سمنان

پرهام جانفشان عراقی از ایجاد پایگاه امداد هوایی در استان سمنان خبر داد و گفت: برای ایجاد این پایگاه 10 هکتار زمین تهیه شده است.

وی تصریح کرد: سازمان هلال احمر استان سمنان نسبت به اختصاص یک بالگرد هلال احمر اعلام آمادگی کرده است.

ساخت ساختمان اداری جهت 152 دهیاری در سطح استان سمنان

معاون امور عمرانی استاندار سمنان گفت: تا پایان امسال 152 دهیاری در استان سمنان از ساختمان اختصاصی بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه از این 152 دهیاری تعداد 88 دهیاری هم اکنون از این ساختمان ها استفاده می کنند، اظهار داشت: 46 ساختمان دارای پیشرفت بالای 50 درصد و 18 ساختمان زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی هستند.

کمسیون ماده 99 استان سمنان پیگیر تخلفات ساخت وساز

جانفشان عراقی با اشاره به اینکه کمسیون ماده 99 با عضویت سه نفر در استان سمنان تشکیل شده است، اظهار داشت: اعضای این کمیسیون متشکل از نماینده استانداری، قوه قضائیه و مسکن وشهرسازی است.

وی وظیفه این کمیسیون را نظارت بر ساخت و سازها برشمرد و گفت: جلوی تخلفات ساخت وسازها گرفته می شود.

آغاز تعریض باند فرودگاه سمنان، به زودی

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به اینکه طرح روکش آسفالت و تعریض باند فرودگاه سمنان به زودی آغاز می شود، اظهار داشت: طرح تعریض و روکش آسفالت باند فرودگاه سمنان از پانزدهم آبانماه در قالب تفاهم نامه ای سه جانبه آغاز می شود.

جانفشان عراقی در خاتمه، هزینه اجرای این طرح را 70 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: شهرداری سمنان مجری این طرح است و هزینه اجرایی آن به صورت یک سوم توسط طرف های این تفاهم نامه تامین می شود.